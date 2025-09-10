Garlasco, Giletti esce allo scoperto: "Non è una coincidenza". Il retroscena dell'arresto di Savu

Foto: Il Tempo/Massimo Giletti

Marco Zonetti 10 settembre 2025 a

a

a

L'arresto di Flavius Savu, il latitante romeno considerato la "gola profonda" dei riti orgiastici al Santuario della Bozzola, potrebbe aprire nuovi, inquietanti scenari sul caso di Garlasco. Condannato a cinque anni di prigione per l'estorsione ai danni di Don Gregorio Vitali, è stato catturato ieri in Svizzera - come rivelato dallo scoop del Tempo - ed è intenzionato a collaborare con le indagini. Massimo Giletti, che tornerà su Rai3 con Lo stato delle cose dal 22 settembre, in un video ha svelato un clamoroso retroscena sulla vicenda. "Giusto per fare chiarezza sulle notizie che stanno uscendo in queste ore" dichiara Giletti, "il giornalista italiano che avrebbe dovuto intervistare Fabio Savu, a Zurigo in Svizzera, sono io. È stata una trattativa abbastanza lunga, lui è la gola profonda e sa tutto su quello che succedeva all'interno del santuario della Bozzola a Garlasco. Ora, quanto riti satanici, orge, sesso fossero poi legati al delitto di Chiara Poggi, questo non lo sappiamo".

Giletti quindi precisa: "Però Savu si era deciso di parlare con me. 'Devo dirti una cosa molto molto importante' mi aveva detto. Savu era latitante da molti anni, e pochissime ore prima che io lo incontrassi a Zurigo è stato arrestato". "È una coincidenza?" si domanda il giornalista. "Non credo. Spero solo, però, che Savu parli con inquirenti e aiuti gli inquirenti a fare chiarezza su quello che è successo in quel santuario e se c'è qualcosa che lega le storie di quel santuario alla triste fine di Chiara Poggi. Noi ci torneremo e racconteremo tutto dal 22 di settembre."