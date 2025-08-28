Fedez in barca con La Russa e Santanché fa impazzire la sinistra

Francesco Fredella 28 agosto 2025 a

Estate. Da una parte Fedez, il più cliccato di sempre. Dall'altra Daniela Santanché, Ministra del Turismo ed Ignazio La Russa, presidente del Senato. Insomma, gli scatti del settimanale "Chi" - che raccontano l'estate di Fedez, La Russa e Santanchè - hanno tutto il sapore dello scoop. Dalle foto si notano i due esponenti della maggioranza insieme in barca tra tuffi e sorrisi in Costa Smeralda. Un momento di puro relax.

Si tratta, però, di un trio del tutto inaspettato. Location da sogno: al largo di Cala di Volpe, in Costa Smeralda. Ma facciamo un piccolo passo indietro. La Ministra del Turismo è in vacanza con il compagno Dimitri Kunz, il figlio Lorenzo Mazzaro con la fidanzata Sarah da un lato. Lo yatch in questione è lussuoso, lungo 26 metri e c'è anche il Presidente del Senato, Ignazio La Russa. Poi arriva Fedez con Giulia Honegger.

Secondo rumors, il cantante sarebbe stato invitato dal figlio di Santanchè Lorenzo Mazzaro. Gli scatti del settimanale "Chi" sono una vera chicca per gli addetti ai lavori, anche per il mondo della cronaca rosa: si tratta di una vacanza insolita per due esponenti della maggioranza ed il rapper amatissimo dal pubblico. A quanto pare Fedez sembra vicino agli ambienti di centrodestra: a fine maggio, infatti, era stato invitato alla convention dell'ala giovanile di Forza Italia. Ora, questo invito estivo potrebbe confermare l'ipotesi di una vicinanza al centrodestra. E, questa notizia, però manderebbe in tilt (forse) il centrosinistra.