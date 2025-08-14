Fedez le canta a Ilaria Salis: "Ti vorrei sposare ma sei già occupata come una casa popolare"

14 agosto 2025 a

Nessuna promessa è stata disattesa. Fedez, il rapper capace di vomitare barre al veleno, ne ha avuta una per tutti e certo non si è tirato indietro dal mettere nel mirino chi, in un modo o in un altro, ha fatto o fa scelte di vita diverse dalle sue. Ospite speciale del Red Valley Festival di Olbia, l'artista di Rozzano ha regalato al pubblico una nuova versione di "Tutto il contrario", un suo brano ripescato dal 2011, e messo nel mirino personaggi di spicco provando a toccare il loro tallone d'Achille. Da Ilaria Salis a Tony Effe, da Gianluca Gazzoli a Chiara Ferragni: nessuno è rimasto escluso da questo flusso aspro di pensieri. D'altronde Fedez lo aveva anticipato via Instagram. Inquadrando il palco su cui si sarebbe esibito qualche ora dopo, ha scritto: "Strofa inedita su 'Tutto il contrario', qualcuno di in***zerà, indignazione e polemiche, tutto perfetto". Come a dire "Preparatevi, che stasera scateno l'inferno".

La rivisitazione del pezzo che oggi conta 13 milioni di visualizzazioni, in effetti, è stata esplosiva. A partire dalle critiche in nota scagliate contro l'eurodeputata di Alleanza Verdi-Sinistra, Ilaria Salis. "Miss Italia lo vince Ilaria Salis. Ilaria ti vorrei sposare ma sei già occupata come una casa popolare", ha scandito al microfono per colpire la paladina delle occupazioni. Non meno forte la stoccata a Tony Effe, finito già al centro delle strofe di Fedez per il presunto, vecchio flirt con la ex moglie Chiara Ferragni. A Sanremo (dove il trapper romano si è presentato in smoking e con una specie di stornello) "sembrava Pavarotti", ha cantato l'artista di Rozzano.

Nessuno sconto per Gianluca Gazzoli, conduttore di uno dei podcast di interviste più seguiti: "È il nuovo Pippo Baudo, il costume a Carnevale lo chiede ad Achille Lauro". Attesa come i fuochi d'artificio a Ferragosto, infine, la stoccata alla ex coniuge Ferragni. Il loro matrimonio è stato definito dal rapper "come il concerto dei Coldplay". Riferimento, non troppo velato, allo scandalo scoppiato nel corso di un live del gruppo, quando una coppia di amanti è stata beccata a sorpresa da una kiss cam e le cui immagini hanno fatto il giro del mondo.