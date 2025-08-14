Fedez: "San Siro o Chi l'ha visto?". Il dissing che fa infuriare i fan di Elodie

14 agosto 2025 a

Elodie, Tony Effe, Achille Lauro, Gazzoli, Ilaria Salis, Selvaggia Lucarelli...: Fedez contro tutti ieri notte al Red Valley Festival di Olbia, iniziato ieri. Nel testo rivisto di Tutto il contrario, Fedez ha lanciato frecciate e stoccate: "Probabilmente domani mi pentirò di questa cosa", ha detto Fedez prima di iniziare, ma le parole pronunciate sul palco sembrano tutto fuorché esitanti. Tra battute, doppi sensi e riferimenti ironici, il pubblico ha assistito a un vero e proprio show polemico, che ha messo nel mirino volti noti della musica e della tv. "A Sanremo sembrava Pavarotti, un po' come confondere i bo**hini coi succhiotti", ha detto a proposito di Tony Effe. Non sono mancati riferimenti ad altri nomi noti come Ilaria Salis, citata in una battuta che ha già iniziato a far discutere: "Quest'anno Miss Italia lo vince Ilaria Salis. Ilaria ti vorrei sposare ma sei già occupata come una casa popolare".

E ancora rime al vetriolo su Selvaggia Lucarelli, con la quale i rapporti sono tesi, e spesso polemici, da anni: ”Fedez è morto, Selvaggia è molto triste, ora chi se la in**la, sono il suo core business”. Autoironia sulla sua vita privata e sulla fine delle nozze con Chiara Ferragni: "Quest'anno sono 36, il mio matrimonio come al concerto dei Coldplay.

Una stoccata l'ha riservata a Elodie: "A San Siro lo spin-off di Chi l'ha visto?", ha rappato sul caso dei biglietti low cost. Frasi che hanno provocato la reazione ddei fan della cantante romana: "L’audacia di Fedez di dissare Elodie quando se non era per Chiara a quest’ora stava a pulire i ce**i del San Siro", scrive un utente di X, con altro che attacca: "Elodie è in grado di fare una cosa che Fedez in 30 anni di carriera non è mai stato in grado di fare: prendere una nota". Insomma, aveva detto che con quel rap avrebbe fatto "inca***re qualcuno" e così è stato...