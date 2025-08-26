Fedez “scalcia” un fan in discoteca. Social in subbuglio dopo il video di Striscia la Notizia

Luca De Lellis 26 agosto 2025 a

a

a

E' un loop che si ripete ciclicamente: Fedez, i suoi atteggiamenti, le polemiche social. Stavolta l'ex compagno di Chiara Ferragni è finito nell'occhio del ciclone per una reazione scomposta nei confronti di un ragazzo che lo stava riprendendo con il suo telefono durante una festa in una discoteca di Porto Cervo, in Sardegna. A riportare la vicenda è stato il programma televisivo Striscia la Notizia, che ha riproposto in diretta il video che sta scatenando il web e i social da qualche ora. Nella fattispecie si vede il rapper milanese che caccia in malo modo il ragazzo che prova ad avvicinarsi a lui, scalciando e agitando un ventaglio che teneva tra le mani.

In base ad alcune testimonianze e alle parole di sdegno di alcuni utenti sui social, Fedez agirebbe senza paura di eventuali reazioni perché protetto dagli uomini che compongono il suo team di sicurezza. "Fa il prepotente solo perché ha la sicurezza al seguito", commenta un utente, seguito da un nutrito coro di persone che hanno ritenuto sgradevole il comportamento di Federico Lucia: "Ora capisco perché Chiara Ferragni lo ha lasciato", rincara la dose un altro utente di Instagram. E poi ancora: "E' un bamboccio, non se lo fila più nessuno".

Fedez che, tra l'altro, a giugno sarebbe stato protagonista - secondo il programma Mediaset - di un'ulteriore vicenda poco simpatica in una discoteca di Forte dei Marmi. "Stavo facendo un video, una panoramica. Lui mi ha strappato il telefono dalle mani insultandomi e l’ha lanciato con cattiveria. Gli avrà fatto fare un volo all’indietro di almeno 4 metri. Era fuori", avrebbe dichiarato il giovane all’esperto di gossip Gabriele Parpiglia. L'impressione è che l'estate di Fedez non sia stata poi così tranquilla.