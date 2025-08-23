Tg4, Salvini contro Macron: "Nessun insulto, da Eliseo reazione spropositata"

23 agosto 2025 a

"Se sono sorpreso della reazione dell'Eliseo? Sì, è spropositata. Non mi sembra ci sia stato nessun insulto, a una domanda su una richiesta di Macron di mandare i soldati in Ucraina, ho detto "no, mai". E' da sempre la posizione del Governo italiano". A dirlo Matteo Salvini, Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a "4 di Sera Weekend" su Retequattro.

"'Taches al tram' è un modo simpatico milanese per dire di no: un no sobrio, fermo, a entrare in una guerra che stiamo lavorando come Governo che finisca - ha aggiunto Salvini - Dopo tre anni di morti, di vittime innocenti, con Trump che sta riuscendo a mettere attorno a un tavolo Putin e Zelensky, con il Santo Padre che continua a dire che è il momento della pace, dico semplicemente no a Macron: è ovvio dire di no a inviare i nostri figli a combattere e morire in Ucraina. Devono essere diplomazia e dialogo a vincere: non so perché questa escalation, magari gliel'hanno tradotta male la frase in francese...".