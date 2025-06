4disera, il generale Bertolini: "Cosa vogliono Russia e Cina in Iran"

22 giugno 2025 a

La guerra in Iran è deflagrata dopo l'intervento militare statunitense. Se ne parla durante la trasmissione 4 di sera in onda su Rete4. In collegamento c'è il generale Marco Bertolini che sottolinea l'importanza dell'Iran per le posizioni geopolitiche di Mosca e Pechino.

Generale Bertolini: "Ora è centrale il ruolo di Cina e Russia"#4disera Weekend pic.twitter.com/lJIrmwJdFP — 4 di sera (@4disera) June 22, 2025

"Israele e gli Stati Uniti sono potenze nucleari e l'intervento statunitense è stato finalizzato a dare una dimostrazione che fosse sufficiente per Israele per non utilizzare la sua arma nucleare - ha detto il generale Bertolini - L'Iran è un Paese centrale per gli interessi di Cina e Russia. Per la Russia è importante per il collegamento che da San Pietroburgo dovrebbe portare all'India, per la Cina è importante perché vi passa la Via della Seta. Il problema è cercare di evitare che Russia e Cina (che stanno operando per limitare le reazioni iraniane) vengano coinvolte in un conflitto che ci trascinerebbe nel suo gorgo in breve tempo".