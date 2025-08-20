Tg4, Cerno contro i medici che gettano farmaci israeliani: "Aiutano la propaganda vincente di Hamas"

20 agosto 2025 a

a

a

Durante l'edizione serale del Tg4 del 20 agosto, la conduttrice Stefania Cavallaro ha approfondito il caso dell'ospedale dell'aretino nel quale due dottoresse si sono videoriprese mentre gettano via una serie di farmaci, anche salvavita, in quanto prodotti in Israele. Dopo il putiferio scatenato dal video in questione pubblicato sui social, le due donne ne hanno poi girato un altro nel quale si sono scusate con le persone offese e per i modi in cui era stato realizzato il video originario.

"Vogliono trasformarci nello Stato islamico tricolore". Cerno boccia i presidi islamici

Interpellato in merito dalla conduttrice, il direttore del Tempo Tommaso Cerno ha dichiarato: «Esiste un collegamento molto diretto tra queste immagini, queste scuse posticce che abbiamo visto, questo comportamento gravissimo di questi due medici, con la propaganda di Hamas». E ha sottolineato: «Hamas è una struttura terroristica che tiene in ostaggio i palestinesi di Gaza, che è riuscita in questi ultimi mesi a trasmettere l'idea di essere la Palestina, di essere la vittima di Israele. Con un sistema occidentale di trasmissione del sapere». Per la precisione: «Noi assistiamo a un'inondazione di notizie false su Gaza e non abbiamo più la capacità di discernerle. Quindi vengono utilizzati politici di primo e secondo livello – il Tempo sta facendo un'inchiesta sull'argomento, in solitudine, che finalmente sta riportando un po' di verità sulla questione in Israele e negli Stati Uniti – che diventano portavoce di cose che non esistono, professionisti, categorie, sindacati. I medici del video sono vittime di questa propaganda, che è un disegno sistematico del mondo militare-terroristico di Hamas, che sta vincendo la grande battaglia della comunicazione fake su quanto avviene in Medio Oriente. E che porterà – profetizza Cerno – a molti comportamenti come questo, che porta a questo antisemitismo dilagante, gravissimo, che ormai vediamo quotidianamente nelle nostre cronache. Nel silenzio assoluto, se non nella connivenza di una parte della nostra politica». E quali possono essere le conseguenze? Il direttore del Tempo preconizza: «O noi democrazie riusciamo a fermare tutto questo e a ripristinare un racconto normale e verificato di ciò che avviene, contestando Netanyahu, il suo governo, la sua deriva di destra tutto quello che volete, ma ripristinando la realtà, o questi comportamenti saranno dilaganti e devastanti e saranno la vittoria dei terroristi di Hamas sulla nostra cultura democratica».