Tg4, il retroscena di Cerno sul referendum: "Il Pd ha teso una trappola alla Schlein"

11 giugno 2025 a

a

a

Referendum flop per la sinistra. Il mancato raggiungimento del quorum è un boomerang pagato con i soldi degli italiani. Se n'è parlato nel corso del Tg4 dell'11 giugno con Tommaso Cerno. Il direttore de Il Tempo rivela che lo stesso referendum è stata una vera e propria trappola per la segretaria dem.

"Protestano a favore di chi occupa le case". Cerno inchioda la sinistra

"Il referendum non è mai esistito - ha detto Tommaso Cerno - Schlein deve ringraziare che gli italiani di sinistra sono rimasti talmente pochi che non si sono avvicinati al quorum neanche lontanamente. Se fossero andati a votare al 50% avrebbero perso il referendum principale col quale stanno inondando l'Italia di clandestini e creando questo clima che vediamo tutti i giorni. Ora Schlein non è più la segretaria del Pd. Ha aperto il tema delle sue elezioni nei gazebo contrarie a quello che era stato il voto dei suoi dirigenti. Il Pd le ha teso una trappola. C'è qualcuno che l'ha mandata avanti da sola per mostrare che lei e la sua segreteria sono molto forti quando parlano tra di loro ma, appena si mettono in mezzo agli italiani, perdono questa forza. Lei deve fare il congresso perché le Regionali possono confermare i governatori uscenti oppure cambiare la natura di una regione come la Campania se il terzo mandato passerà. Cosa che io mi auguro. Quindi questo congresso pagato 140 milioni dagli italiani ci coinvolgerà fino alle Regionali altrimenti cambieremo il 15esimo segretario del Pd senza mai aver vinto le elezioni".