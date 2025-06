Tg4, la sentenza di Cerno: “Esiste solo l'islam radicale. Imam Omar? Un pericolo per la democrazia”

27 giugno 2025 a

L'imam di Bologna Omar Mamdouh va “immediatamente espulso le prediche diffuse tramite la piattaforma Tik Tok sono incompatibili con valori costituzionali”. E’ questa la richiesta fatta dal Siap, sindacato di polizia, dopo le ultime uscite in video dell’esponente islamico. La questione viene analizzata nel corso del Tg4 del 27 giugno, con l’intervento di Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo: “Siamo noi che abbiamo trasformato la democrazia in un luogo dove questi signori vengono pensando che si possa fare tutto, dove, per questioni ideologiche, abbiamo trasformato la parola integrazione, cioè quello che loro dovevano fare, diventare dei democratici, in noi che diventiamo dei cretini, secondo qualcuno anche degli islamisti radicali. Per me questo signore è il peggio possibile, in una democrazia questo signore non può entrare, tantomeno predicare in una presunta moschea, spesso illegale. Tantomeno generare i fenomeni che ormai sono diffusi in tutta Italia, cioè di radicalizzare giovani disperati che abbiamo portato qua per guadagnarci quattro soldi, perché questa è la verità, promettendogli un futuro che non siamo in grado di dargli. E’ il pericolo vero di oggi”.

“La mia solidarietà – prosegue Cerno - alla Cisint, io stesso ne sento ogni giorno di cose del genere dette da questi personaggi che sono quelli che dobbiamo togliere dal Paese. Perché sono la prova che l'Islam radicale è la massa degli islamici, non esiste più un Islam moderato. E se esiste io non lo sento più parlare, si sente solo questo. Da Monfalcone, il luogo che denunciò la Cisint, a Milano, a Roma. Ogni giorno aumentano gli spazi in cui questa cultura islamista radicale, il cui grande genio della lampada è Khamenei, che infatti la sinistra difende in piazza, vuole che noi diventiamo così”. Il direttore chiude così il suo discorso: “Allora io dico di no e ci minacci quanto vuole”.