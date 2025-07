Stefano De Martino conferma l'amore con Caroline Tronelli

Alice Antico 31 luglio 2025 a

Dopo mesi di rumors e scatti rubati, ora è ufficiale: Stefano De Martino ha ritrovato l’amore accanto alla giovane Caroline Tronelli, modella 22enne già nota alle cronache rosa per un passato legame con Gabriele Costanzo, figlio di Maria De Filippi. Infatti Andrea Biavardi, direttore di "Oggi," settimanale che ha reso pubbliche le foto della loro vacanza in Sicilia, racconta "Con Caroline Tronelli fa sul serio, sembra coccolarsela, vezzeggiarsela". "Spensierati, belli e felici, e liberi: Stefano ha trovato la donna giusta, e anche Caroline ha trovato l'uomo giusto", scrive Biavardi.

"Single per legittima difesa": la frecciata di De Martino che non sfugge

Una dichiarazione che fa definitivamente cadere ogni dubbio sul legame con Caroline, con la quale il ballerino è stato paparazzato più volte nelle ultime settimane, prima in vacanza in Sardegna e poi in atteggiamenti affettuosi per le strade di Roma. I due si sono concessi anche a un bacio in pubblico, senza più nascondersi. Un gesto che arriva dopo anni di relazioni tormentate e momenti difficili vissuti anche sotto i riflettori. Una svolta sentimentale per De Martino che, negli ultimi anni, ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata dopo la fine definitiva della relazione con Belén Rodríguez. Proprio lei, tra l’altro, è stata protagonista pochi giorni fa di un incontro fortuito con la nuova coppia in un ristorante di Porto Cervo, episodio che ha generato non poco imbarazzo (e titoli sui giornali), ma che il ballerino e conduttore sembra aver gestito con serenità.