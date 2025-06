Stefano De Martino: "Single per legittima difesa": la frecciata che non sfugge

Alice Antico 28 giugno 2025 a

Stefano De Martino è ancora una volta protagonista del gossip estivo. Da settimane si rincorrono voci su presunti flirt con diverse donne, alimentate da foto rubate, indiscrezioni e post social. Ma il conduttore, ormai abituato a stare al centro dell’attenzione, ha deciso di mettere un punto e di intervenire in prima persona con il suo solito fare misto di ironia e disinvoltura. Infatti, nella puntata di "Affari tuoi" andata in onda venerdì 27 giugno, il concorrente pugliese Antonio Mansueto si è definito “single per scelta”. È lì che Stefano ha colto l’occasione per scherzare sulla sua situazione sentimentale: “L’amore è imprevedibile? Lei è single per scelta, mentre io sono single per legittima difesa”, ha detto con un sorriso, riprendendo una battuta che aveva già usato in passato – e che, in realtà, è una citazione dell’amico Francesco Paolantoni.

Una frase che ha il sapore di una chiusura netta, soprattutto dopo che il suo nome è stato accostato a ben cinque donne diverse. Ma, al di là dei titoli sensazionalistici, non ci sarebbe alcuna nuova relazione in corso. Nel frattempo, non sono mancate le voci su nuove frequentazioni. Eppure, a conti fatti, non c'è nulla di concreto. Le immagini che lo ritraggono con alcune ragazze hanno acceso l’interesse del gossip, ma si tratta di rapporti del tutto innocenti. Gabriella Spagnuolo, ad esempio, è una cara amica e sta con un altro uomo, tra l’altro amico dello stesso Stefano. Luciana Montò lo ha definito “come un fratello”, chiudendo subito ogni tipo di suggestione.

Caroline Tronelli è semplicemente una conoscenza di vecchia data: figlia di amici di famiglia. Quanto a Gilda Ambrosio, resta una ex importante, con cui i rapporti sono rimasti sereni ma pur sempre platonici. E infine Angela Nasti, con cui non ci sarebbe altro che una simpatia amichevole. Insomma, tanto rumore per nulla. Stefano si gode l’estate con gli amici, lontano dai drammi sentimentali. E se l’amore dovesse bussare di nuovo alla porta, sarà lui a decidere quando farlo entrare. E soprattutto, quando farlo sapere.