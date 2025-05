Belen fa preoccupare i fan: "Piccolo intervento, troppi farmaci". Che succede

Alice Antico 15 maggio 2025 a

Belen Rodriguez è tornata a parlare con i suoi follower su Instagram dopo aver affrontato un piccolo intervento. In un video pubblicato sul suo profilo, la showgirl argentina ha spiegato di essere stata in convalescenza per due giorni, ma ha rassicurato tutti sul suo stato di salute: “Sto bene, non è stato nulla di grave”, ha detto. “Mi sto truccando un pochettino perché ho fatto un piccolo intervento. Sono stata due giorni in convalescenza, però adesso va tutto bene”, ha raccontato all’inizio del video. Poi ha aggiunto: “Ho preso troppi medicinali, quindi adesso devo fare una dieta detox per pulire il fegato. Ma va tutto bene, e questa è la cosa importante. Il trucco ha dato un po’ di colore al mio viso spento".

Nella didascalia del post, Belen ha fatto riferimento a “confidenze” che, però, si sono limitate al tema dell’intervento, senza accennare ai gossip sulle tensioni con la sorella Cecilia. Nelle ultime settimane, infatti, i rumors hanno parlato di un forte allontanamento tra le due, alimentato da una presunta lite con Ignazio Moser e da questioni più profonde, talmente profonde secondo il settimanale "Chi", "che non è il caso di farli emergere”.

Nel frattempo, Belen è rimasta in silenzio sulle indiscrezioni che coinvolgono anche l’ex marito Stefano De Martino che, stando alle voci da gossip, si sarebbe allontanato bruscamente dopo uno scontro familiare. Al momento, quindi, né Belen né Cecilia hanno voluto commentare pubblicamente gli accaduti anche se i follower hanno notato che i rapporti social tra le due sorelle si sono interrotti da un po'.