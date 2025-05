Stefano De Martino, "ogni tanto si vedono...": con chi è stato pizzicato a Napoli

Alice Antico 17 maggio 2025 a

Il gossip è tornato a parlare di una coppia non nuova: quella formata da Stefano De Martino e Angela Nasti. Non è la prima volta che i due nomi sono stati accostati: già un paio di mesi fa, infatti, il ballerino e l'influencer erano stati visti insieme in uno studio dentistico a Napoli, e poi avevano pranzato in un noto ristorante della città. Allora si era parlato di “frequentazione”, ma ora nuove foto hanno riacceso i riflettori su di loro. Si tratta di una foto comparsa online che li ritrae insieme, pubblicata dal blogger Alessandro Rosica, che ritrae Stefano alla guida della sua auto con Angela accanto, seduta sul lato passeggero.

Lui sorride, lei appare più defilata, quasi sorpresa. “Nessun fidanzamento. Ogni tanto si divertono, ma senza impegno”, ha commentato Rosica nelle sue storie. A parlare della coppia per primo, lo scorso marzo, è stato il profilo Instagram "Very Inutil People": “Galeotto fu il mare, il Vesuvio e lo studio odontoiatrico”, scriveva, riferendosi agli avvistamenti partenopei di Stefano e Angela in atteggiamenti da “coppietta”. Nel frattempo, i profili social dei due diretti interessati non hanno lasciato trapelare nulla. Nessuna foto, nessun indizio.

Tutto silenzio stampa. Il nome di Stefano De Martino, del resto, è stato spesso accostato a varie donne del mondo dello spettacolo dopo la fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez. Giovane, bello, di successo e ufficialmente single, è rimasto uno degli scapoli d’oro più chiacchierati del momento. Negli scorsi mesi è stato visto anche in compagnia della stilista napoletana Gilda Ambrosio, con cui in passato ha vissutouna relazione anche se, al momento, tra i due sembra esserci solo dell'affetto reciproco. Se tra lui e Angela sia nato davvero qualcosa? Per il momento resta un mistero.