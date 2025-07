Meteo, instabilità e fenomeni intensi all'inizio di luglio. Monito di Sottocorona: non sottovalutate le allerte

01 luglio 2025 a

Prende il via il mese di luglio, che tempo c’è da aspettarsi? Ad occuparsi del focus sul meteo è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che fornisce alcune indicazioni nel suo appuntamento prima di Omnibus: “Ieri mattina eravamo partiti da un cielo sostanzialmente sereno, ma l'instabilità nel pomeriggio si è fatta sentire come. In particolare su tutte le zone del nord, la Svizzera, la Francia, anche in parte l'Austria, con fenomeni intensi. Ci sono stati temporali anche in Spagna. Aggiungo che l’allerta per i temporali non va trascurata. Oggi c’è ancora qualche nuvola sulla parte orientale, qualche temporale sulla Svizzera, però ovviamente a quest’ora di mattina di fenomeni intensi sicuramente non ce ne sono”.

Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, martedì 1 luglio, evidenzia che ci sono fenomeni sulla parte centro-occidentale del nord, di nuovo la parte orientale meno, però ci sono pure su Emilia, la Liguria, il Trentino Alto Adige, poi tutta la zona fra Piemonte e Lombardia. C'è qualche traccia di qualche fenomeno sulla Sardegna, sulla Corsica, ma per il resto qui si continua col cielo sereno, poco nuvoloso. Nella giornata di domani, mercoledì 2 luglio, ancora questa instabilità meno presente, c'è qualche zona che oggi avrà situazioni pesanti come per esempio il Basso Piemonte che domani avrà meno fenomeni, però ci sono ancora al nord Alta Lombardia, Alto Piemonte, Trentino e poi l'Emilia, la Romagna, l'Appennino tosco-emiliano, scende anche verso l'Appennino centrale, zone interne di Corsica e Sardegna, qualcosa isolatissimo anche in Sicilia. Quindi si attenua nel complesso, però si estende un poco. Nella giornata di giovedì 3 luglio ci sono ancora questi fenomeni sulle zone alpine e prealpine, sono ancora forti, arrivano in pianura sull'Emilia, in Liguria e poi qualcosa sull'Appennino centrale che ci potrebbe essere, quindi al centro arriva ben poco, ma qualche traccia sicuramente c’è”.

Infine Sottocorona si concentra sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Ancora delle zone con picchi abbastanza elevati. Ieri a Roma si sono toccati i 35 gradi, ma non è quello l’importante perché potrebbe essere stati 3 minuti, 2 minuti di 35 gradi, il fatto è che per 6 ore si è stati sopra i 33 gradi e quello conta di più per quello che riguarda soprattutto la nostra sofferenza. La tendenza delle temperature evidenzia che sono sostanzialmente stabili al centro-sud, diminuzione sulle zone interessate dalle forti precipitazioni, questa situazione evolve lentamente per quanto riguarda l'instabilità e lo stesso vale anche per le temperature”.