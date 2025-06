Bardonecchia, esonda il torrente Frejus: un morto travolto dall'acqua, chi è

30 giugno 2025 a

A partire dalle 16 di oggi, 30 giugno, a causa del maltempo, i vigili del fuoco di Torino sono intervenuti nella zona di Bardonecchia per alcuni interventi di soccorso. Risulta esserci una vittima, inizialmente data per dispersa, ma il cui corpo è stato successivamente recuperato. A intervenire sono state dieci squadre dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a evacuare 10 persone da un palazzo e al recupero di altre 4 persone che erano rimaste intrappolare all'interno delle proprie vetture. A causare i disagi è stata l'esondazione del torrente Frejus, per questo motivo Bardonecchia è al momento isolata: sono state chiuse la statale, l'autostrada e la linea ferroviaria.

Proprio a causa della presenza di acqua e fango provenienti dal torrente Frejus sulla carreggiata, è stata interrotta la strada provinciale 216 del Melezet, tra il Km 0 e il Km 0+500. È scattato il piano di allerta comunale, che prevede monitoraggi del rio nel tratto che attraversa l'abitato: residenti e villeggianti sono stati invitati a non uscire da casa e soprattutto a tenersi lontano dalle sponde del fiume.

Video su questo argomento Maltempo a Bardonecchia, esonda il rio Frejus: le immagini del fiume di fango

"Sono profondamente colpito da quanto accaduto oggi a Bardonecchia. Franco Chiaffrino, commerciante, è stato travolto dall'ondata di piena del rio Fréjus subito dopo essere sceso dal suo furgone: una tragedia che addolora profondamente e ci lascia sgomenti". Le parole del ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. "In un territorio che ha già vissuto momenti difficili due anni fa, questo nuovo episodio colpisce duramente una comunità che ha sempre dimostrato forza e capacità di reagire. Esprimo vicinanza ai familiari della vittima, agli abitanti e agli amministratori locali, che stanno affrontando, ancora una volta, ore di grande apprensione. Un sentito ringraziamento va ai vigili del fuoco, alle forze dell'ordine, alla protezione civile e a tutti gli operatori che stanno intervenendo con prontezza ed efficacia in un contesto tanto delicato", ha concluso Zangrillo.