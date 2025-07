Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 1 luglio: tutti i segni

Branko 01 luglio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 1 luglio 2025.

Ariete

Luglio apre con Luna in Vergine molto buona per sollecitare affari e incontri di lavoro, fate però tutto in fretta perché già domani andrà in opposizione e ci saranno conflitti emotivi con le persone vicine, antagonismo crescente nei rapporti professionali. Le sfide vi piacciono, ma non vi dovete servire dei sentimenti per imporre la vostra volontà. Nel mirino le vecchie collaborazioni e imprese ma le nuove occasioni non sono affatto male. Soprattutto in amore.

Toro

Nei giorni centrali della settimana ci sarà un aumento di stress, affrontate subito le questioni lavorative e finanziarie, avrete risultati già domani, infatti Luna diventa primo quarto in Bilancia, vostro settore del lavoro e affari, indica chiaramente qualche cambio di direzione nel lavoro e nella vita privata, scelte e decisioni che si rivelano adesso molto positive, i ritardatari devono affrettare il passo, gli sposati devono rendere più piccante l’amore, per salutare Venere che se ne va…

Gemelli

E la Luna bussò, eccola nuovamente amica in fase crescente nel settore dell’amore e dei figli vi aiuta a trovare la soluzione migliore. Il transito in Bilancia è ottimo anche per le questioni pratiche, vivace per i contatti. Fate bene a privilegiare professione e finanze, toccate da Mercurio eccezionale. Il cielo d’amore risplenderà già domani sera quando si avvicinerà Venere al vostro segno. Ricordate: in luglio potete creare il futuro.

Cancro

Julius: mese Giulio. Lo stesso nome di Cesare. Questo è il vostro mese proprio in onore del grande Cesare, nato sotto il segno del Cancro. In ricordo di quel compleanno il detto “chi a luglio nasce, ha un regno tra le fasce”. Mai come quest’anno questa è la vostra verità, avete infatti nel segno Giove fortunato, che vi spinge alla conquista del successo e dell’amore.

Leone

Voi e le stelle che brillano nel vostro cielo, uno spettacolo! Luna tutto il giorno fortunata nel campo dei soldi, riesce pure qualche impresa azzardata, approfittate anche della protezione legale che avrete domani con il primo quarto in Bilancia. Viaggi non solo favoriti, ma quasi imposti da Mercurio. Luglio mese indimenticabile perché sarete liberi dai due transiti che ostacolavano qualche volta amore e lavoro, Venere e Urano tornano a splendere anche per voi.

Vergine

Qualcosa ritorna in luglio, forse una possibilità di lavoro o un affare che avete già cestinato, oppure un progetto privato o familiare, abitativo, che riceve il sostegno di una bellissima Luna tutto il giorno nel vostro segno. Sarà balsamico anche l’influsso del primo quarto in Bilancia, segno che conviene tenere sotto osservazione anche per l’attività e gli affari. Non tutti i nuovi incontri d’amore si trasformano in relazioni durature, ma almeno interrompono il digiuno passionale…

Bilancia

Non solo bravura, impegno e costanza, in questi giorni c’è anche la fortuna a muovere i fili del vostro destino. Parliamo di Venere che il 4 entra in Gemelli, seguita il giorno 9 da Urano, questo sarà un transito che potrà anche rivoluzionare certe situazioni private e professionali, anche se non sarà una vostra scelta. I grandi uomini uniscono la lealtà alle quattro stagioni, con il vostro primo quarto entrate nel capitolo più bello, vale decisamente la pena di rischiare.

Scorpione

Luglio apre con Luna molto interessante per la carriera professionale, ma soprattutto è la prima volta dopo tanti anni che iniziate questo mese con Giove intrigante, dal Cancro. Indizio che risolverete presto le questioni familiari che si trascinano da tempo. Ma il fatto più importante è la soluzione di conflitti con voi stessi, le idee sono chiare, la volontà sicura e decisa. Due nemici escono dal Toro: Venere il 4, Urano il 7. Libertà.

Sagittario

Luglio apre con Luna in Vergine quindi stressante, aspettate il passaggio in Bilancia e soprattutto la fase del primo quarto che sarà benefica per i vostri rapporti vicini e lontani, ci sembra di scorgere persino un leggero bacio della fortuna. A proposito di baci, quelli che vi aspettate in amore non saranno molti numerosi, per via di Venere e Urano che andranno in Gemelli opposti al vostro segno. Ma ci sarà invece un’improvvisa folgorazione.

Capricorno

Un po’ di nuoto farà bene al fisico, relax sulle nostre belle isole. Lontano da casa e dal posto del lavoro soprattutto. L’amore sarà più spensierato. Questi due giorni sono piuttosto indaffarati ma senza apprezzabili risultati, manca la concentrazione con il corpo siete qui, con la mente chissà dove, con il cuore chissà da chi. Però Marte e Venere possono dare vita a un legame che non ha precedenti, sostenuto anche da Giove. Questa è la sorpresa del vostro luglio. Attenti il 9, 10,11.

Acquario

Da oggi a venerdì, lavoro e affari; poi questioni familiari e amorose, un viaggio, vacanza, relax. Se vi organizzate in questo ordine di cose sarete in sintonia con le vostre stelle. Partiamo da voi che cercate l’amore, arriverà. Arriverà domani propiziato dalla Luna primo quarto in Bilancia, il giorno dopo da Venere finalmente libera e felice in Gemelli, terribilmente erotico l’aspetto che nascerà con Plutone. Situazioni passionali che molti di voi non hanno mai vissuto. Comportatevi bene.

Pesci

Oggi per via della Luna preoccupazioni esagerate, inutili tormenti nel lavoro. Non complicatevi adesso anche la vita affettiva. Venere si sposta il 4 nel segno dei Gemelli, una posizione in cui la stella dell’amore si diverte a creare fantasmi intorno a sé, bugiarda come l’aglio di Sulmona. E avete anche Marte che farà storie, periodo giusto per iniziare le ferie, meglio se all’estero. Ma le idee professionali saranno realizzate da Mercurio instancabile, scaltro nelle finanze.