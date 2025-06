Meteo, Sottocorona e le temperature roventi: fino a sei gradi in più della media. Il quadro

28 giugno 2025 a

a

a

Sono gli ultimi giorni di giugno, un mese rovente. Che tempo farà in questi giorni e nei primi di luglio? A fare il punto della situazione è Paolo Sottocorona, che si dedica in primis ad un focus sulle temperature della prossima settimana: “Rispetto ai valori media, quelli normali, ci sono dai 3-4 gradi in più al sud, fino a 4-5 o 6 gradi in più sulle zone alpine. Nella giornata di domani si intensifica questa zona più calda sulle Alpi centro orientali e si affaccia una zona sul Mediterraneo, è più fredda, ha temperature al di sotto del normale. Sul Portogallo, sulla Spagna, sulla Francia meridionale abbiamo temperature intorno ai 7, 8, 10 gradi superiori alla media di questa stagione, vuol dire temperature elevatissime. Arriviamo alla giornata di lunedì in cui si mantiene questa situazione, Nordafrica freddo, tra virgolette, l'Italia, la zona più calda questa volta è verso l’alto Lazio, Toscana, Liguria e poi una zona molto calda a ovest che insiste, più fredda al nord. Nel corso della settimana le temperature tenderanno leggermente a scendere. Vedendo la carta prevista per sabato prossimo, a parte il grande caldo sulla Spagna e sulla Francia dove poi si va sotto media, per quello che riguarda l'Italia, al nord si ritorna un paio di gradi sopra la media, le temperature insomma si normalizzano un poco”.

Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di sabato 28 giugno

Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno: “Oggi, sabato 28 giugno, si mantiene qualche nuvola sulle zone alpine e nulla al centro e al sud, anche se in Calabria sembra che si forme qualche nuvola. Poi domani, domenica 29 giugno, abbiamo qualche fenomeno fra Alto Piemonte e Alta Lombardia, ma anche sulle zone alpine occidentali e quelle orientali qualche fenomeno c'è, questo è il segno di qualche infiltrazione di aria umida, di aria un po' instabile. Perché arrivando alla giornata di lunedì 30 giugno abbiamo molta instabilità al nord, scende anche in pianura, quindi qui cambia la situazione, ecco anche perché le temperature poi piano piano scendono, questa è una situazione che non può riguardare solo quelle 2, 3, 4 ore del pomeriggio, è molto più estesa. Su centro e sud non cambia nulla”.

La buona notizia per le aree più calde: Giuliacci e il calo delle temperature. Dove si verificherà

Sottocorona sottolinea infine le temperature massime previste per la giornata di oggi: “Le zone del sud che hanno avuto valori molto alti, in realtà oggi hanno valori più normali, parliamo di 32-33 gradi, qualche picco su Sardegna, Medio Tirreno, Sicilia. La tendenza nelle 24 ore successive, sempre per le temperature massime, è di leggere diminuzioni o direi sostanzialmente stazionarie”.