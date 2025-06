Meteo, la buona notizia per le aree più calde: Giuliacci e il calo delle temperature. Dove si verificherà

27 giugno 2025 a

Sul meteo arrivano novità importanti dal colonnello Mario Giuliacci. Quale sorpresa dobbiamo aspettarci per domani? L’esperto meteorologo spiega tutto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci : “Domani, sabato 28 giugno, le temperature scenderanno tra 2 e 4 gradi, che non è poco, su Abruzzo, Molise, Puglia, Lucania, Calabria ionica, che in questo momento, soprattutto la Puglia e la Calabria ionica, sono le aree più surriscaldate. Quindi qui le temperature scenderanno decisamente sotto i 35 gradi, per effetto di venti più freschi in arrivo da Balcani, a seguito di quella perturbazione che ieri ha portato il temporale al nord”.

“Però attenzione – avvisa Giuliacci nello snocciolare la sua previsione del tempo - c'è il rovescio della medaglia, questi venti di Bora e di Grecale, che porteranno più fresco su queste regioni, nel valicare l’Appenino e scendere sotto vento sul lato tirrenico, porteranno un rialzo delle temperature sulla Toscana e sulla Campania. Speravamo di no sulla Campania, purtroppo è coinvolta anche la Campania”.