Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 28 giugno: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 28 giugno 2025.

Ariete

Una splendida Luna nel campo dell'amore, incontri mozzafiato, lanciatevi! Aperti a tutte le vibrazioni del mondo, ma non potete essere presenti ovunque: casa, lavoro, vita sociale, vacanze, giochi passionali d'estate sotto l'ombrellone in riva al mare… basta fare una scelta precisa e insistere finché non l'avrete realizzata. Se volete un consiglio, noi diciamo di approfittare di Mercurio e di cercare di guadagnare. Dopo tanta fatica in primavera, adesso raccogliete risultati.

Toro

Luna ancora dura, regalatevi un altro po' di vacanza dopo mezzogiorno, serve come ricarica di energie per questa sera ma soprattutto per la prossima settimana che sarà fitta di impegni professionali e di affari, argomento che oggi non è sull'ordine del giorno di Mercurio. Confonde idee e sotto il profilo pratico aumenta le spese. Viaggi solo a breve distanza, perché il vostro segno risente dell’afa estiva. Non parliamo di crisi, le finanze sono sotto il controllo di Venere.

Gemelli

Una splendida giornata d'estate. Luna e Mercurio sono favorevoli per molti viaggi brevi, danno un vivace senso degli affari, capacità di convincere con le parole, molto buoni per l'arte e le scienze come per la letteratura. Ma è soprattutto l'ottimo aspetto con Saturno a conferire un pensiero profondo e capacità di concentrazione, consigliamo di non sprecare le opportunità che si presentano “a gratis”, come diciamo noi alla Garbatella. L'amore? Cos'è questo amore che non fa dormire?

Cancro

Auguri di buon compleanno, se festeggiate oggi con l'oroscopo de Il Tempo! Fate benissimo a seguirci perché abbiamo bellissime notizie per voi e per il vostro amore, famiglia, amicizia, incontri, questioni finanziarie. Siate felici, i giorni, i mesi, gli anni… passano veloci, passerà anche Saturno dall’Ariete, che crea conflitti con l'ambiente professionale. La fortuna è che siete innamorati, totalmente disponibili per gli amici, Marte organizza Sex in libera uscita, stasera.

Leone

Qualcosa succede con il segno dei Gemelli, anche un nuovo amore, ma sono ancora più sicure le intese d'affari. Prevediamo guadagni alti e sottolineiamo che la vostra vera ricchezza sono le amicizie. Una scenata con chi siete in affari, ma questa volta le ragioni sono dalla vostra parte. Solidarietà all’uomo Leone, la donna amata è sull'orlo di una crisi nervosa, provocata da Venere in Toro. In questi casi il sesso può essere di grande aiuto, con Marte potete andare a nozze.

Vergine

Mercurio, pianeta delle vie respiratorie non è negativo in Leone, però è inquinato. Così voi date l'impressione e di essere poco costanti, il che non è vero. Una gita al mare serve per ossigenare i bronchi e la mente, soprattutto perché nuovamente in piena attività dalla mattina alla sera. Accontentatevi di appuntare tutte le nuove idee che nascono all'improvviso, avrete già la prossima settimana occasione per realizzarle. Tre giorni preziosi per programmare l'estate della famiglia.

Bilancia

Segno autunnale, non sempre gradite la forte luce del Sole in Cancro, ma quest'anno l'estate sarà una vera estate, inizia molto bene con Mercurio per molte settimane nel vostro settore veramente caldo, il Leone, quello che governa tutti i vostri incontri. Non solo amorosi ma anche professionali e di affari, per questa ragione sollecitiamo così spesso di allargare le conoscenze, di gettare le iniziative lontano - qualcuno risponderà. Oggi risponde la passione.

Scorpione

Nostalgia di un amore finito? Yves Montand diceva che non bisogna dedicare troppo tempo alla nostalgia, perché assopisce e le cose cambiano senza di noi. Sole in Cancro è un raggio ottimista, vi segue nei vostri spostamenti e organizza i vostri incontri, anche quelli d'amore. Insieme a Giove può favorire un nuovo incontro davvero intenso e duraturo. È successo a una mia amica avanti con gli anni che fino a ieri diceva di non avere nessuna speranza… invece ora è felice.

Sagittario

Anche oggi baciati dalla Luna, vivetela intensamente fino a domani mattina quando passerà in Vergine, oggi il Leone procura anche un’irrequietezza difficile da superare e da spiegare. Perché queste contraddizioni? È perché la Luna propende per il familiare e il comodo, mentre il Leone allontana proprio da queste cose. Un viaggio risolve il problema, ma vi riserva anche sorprese non da poco, farete nuove amicizie e conoscenze provenienti da altri paesi.

Capricorno

Sotto il profilo delle emozioni, questa Luna in Leone e domani in Vergine è una dolce Luna, fa scorrere velocemente il tempo, risveglia i ricordi, le dolci malinconie. Una Luna anche romantica, se vogliamo che crea la giusta atmosfera per un rendez-vous d'amore. Di amore dobbiamo parlare, non di soldi, se vogliamo approfittare della doppia amorosa assistenza di Venere e di Marte. Né di Venere né di Marte? Ma oggi è sabato, potete partire quando e dove volete!

Acquario

La caratteristica di Mercurio in Leone, che occupa il settore della coppia e del matrimonio, è che il coniuge è di solito più giovane. Può succedere anche tra gli amanti, uno dei due, non necessariamente la donna, può essere l'allievo di quello grande. Una inquietudine è oggi registrata a causa della Luna contraria, che invita anche ad essere molto attenti alle cose scritte e ai conti, perdite a causa di soci o del coniuge. Domani vi sveglierete sotto un'altra Luna.

Pesci

Nella vita, come in teatro, è importante l'entrata in scena - il primo attore è sempre salutato con un applauso. Anche voi oggi potete fare la vostra speciale apparizione nel lavoro e persino in affari, Mercurio con Luna in Leone è simbolo di ricchezza. Ma voi avete anche il sicuro simbolo della fortuna che è Giove in Cancro. La fortuna è anche trovare la persona giusta al momento giusto, a voi che siete soli potrebbe capitare in amore. Venere fugge verso il Gemelli, non perdete ore preziose.