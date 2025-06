Kate Middleton, perché era assente al Royal Ascot? "Richiamava i giorni nefasti..."

24 giugno 2025 a

C'era grande attesa per Kate Middleton al Royal Ascot. La sua partecipazione era stata data per certa. All'ultimo, però, la principessa del Galles non si è presentata e ha gettato i sudditi in uno stato di preoccupazione per la sua salute. Molti hanno pensato che la moglie di William avesse deciso di fare un passo indietro per trovare un equilibrio tra impegni e benessere, ma nessuna spiegazione ufficiale è stata data al riguardo. L'improvviso forfait ha lasciato increduli i fan di Kate e fomentato nuova apprensione per le sue condizioni di salute.

La mancata partecipazione al Royal Ascot ha attirato l'attenzione mediatica perché Kate era invece apparsa al Trooping The Colour lo scorso 14 giugno e al Garter Day il 16 giugno, lasciando intuire un miglioramento dello stato di salute. Ma cosa è successo veramente? Stando al Daily Beast, lo staff di Palazzo si sarebbe trovato in difficoltà. Una fonte ha affermato: "Tutti si chiedevano: ‘Cosa sta succedendo?’. Un minuto prima [Kate] stava per andare [all’evento], il minuto dopo non più. Questo è uno dei giorni più importanti dell’anno nel calendario reale. Non [si decide] su due piedi di mancare ad Ascot, per questo c’era una reale sensazione di panico. Stranamente il carattere caotico dell’annuncio richiamava alla mente i giorni nefasti dello scorso anno. Le persone erano sconcertate e preoccupate”.