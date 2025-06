Kate Middleton dà forfait al Royal Ascot: "Equilibrio tra impegni e cura contro il cancro"

18 giugno 2025 a

Al Royal Ascot, il concorso ippico più blasonato al mondo, era tutto pronto per accogliere Kate Middleton, ma all'ultimo la principessa del Galles ha annullato la sua partecipazione. La rinuncia, scrive il Guardian, è stata dettata dalla necessità di trovare un giusto equilibrio tra gli impegni pubblici e la cura contro il cancro. Ma naturalmente è sorto il sospetto che Kate possa essersi sentita male all'improvviso, visto che il suo nome è stato cancellato dalla lista dei presenti dopo nemmeno mezz'ora dall'annuncio che la consorte del futuro sovrano avrebbe preso posto nella seconda carrozza del corteo reale. Un episodio, questo, che ha riattivato la macchina delle ipotesi e delle supposizioni in merito alla malattia della futura regina.

Kensington Palace ha fatto sapere che Catherine è rimasta dispiaciuta di non poter partecipare ad Ascot insieme al marito William, re Carlo e la regina Camilla. Dopo mesi di indiscrezioni, la stessa principessa aveva confermato a gennaio di essere in via di guarigione da un tumore. Da allora ha gradualmente ripreso i suoi impegni pubblici e nelle ultime settimane è stata vista spesso a eventi di particolare rilievo, dalla parata militare per il compleanno di re Carlo alla cerimonia annuale dell'Ordine della Giarrettiera e alla visita al Victoria and Albert Museum a Londra. Possibile che abbia avuto una ricaduta? Questo è l'interrogativo che riaccende i timori sulla salute della futura regina.