Re Carlo al Trooping the Colour, quella carrozza che risveglia i timori per la salute...

14 giugno 2025 a

a

a

La sfilata di re Carlo III in carrozza ha risvegliato i timori per la sua salute. Come ogni anno alla metà di giugno, il Mall di Londra si è riempito questa mattina di migliaia di persone per il compleanno ufficiale del monarca, che è stato accompagnato dalla moglie Camilla e che ha percorso in carrozza, e non a cavallo, il viale che unisce Buckingham Palace all'Admiralty Arch alla testa della parata militare. A loro si sono uniti anche l'erede al trono William, la moglie Kate e i tre figli. Il genetliaco reale è stato turbato dalla tragedia del Boeing 737 Air India, precipitato due giorni fa poco dopo il decollo. Su richiesta del re, all'inizio della sfilata è stato osservato un minuto di silenzio e i membri maschi della famiglia hanno indossato una fascia nera al braccio.

Bossetti stoppato da Fagnani: "Non può fare quella faccia". L'attacco al padre di Yara

Carlo compirà gli anni, 77, il 14 novembre, ma per tradizione la parata Trooping the colour per festeggiare i monarchi regnanti si tiene in estate. A volerlo fu Giorgio II nel 1748 che, essendo nato il 30 ottobre, volle che la sua festa si facesse con il bel tempo e non nelle brume autunnali. Dopo la parata, il sovrano, in alta uniforme, è apparso al balcone di Buckingham Palace insieme alla consorte in bianco, il primogenito anch'egli in divisa e la principessa Kate sorridente dietro ai figli George, Charlotte e Louis. Su Kate erano puntati molti occhi e non solo per il colorato abito celeste e bianco con cappello a tesa larga. Nel 2024, la giovane principessa non aveva partecipato al compleanno del re per le cure cui era stata sottoposta dopo la scoperta di un tumore.

Il tumore di re Carlo "è incurabile". William e Kate "si preparano in sordina"

Contro il cancro sta combattendo anche Carlo sulle cui condizioni si stanno moltiplicando le indiscrezioni. E le paure. Proprio la malattia ha costretto Carlo a rinunciare di nuovo a montare a cavallo oggi, secondo diverse fonti. Il quotidiano The Telegraph ha scritto qualche giorno fa che re Carlo potrebbe non vedere completati i lavori di ristrutturazione di Buckingham Palace, nel 2028. "Sembra improbabile che tornerà mai da Clearence House" al palazzo reale, ha azzardato. Addirittura i piani per festeggiare gli 80 anni di Carlo, sempre nel 2028, sono "provvisori". La salute del re avrebbe un peso anche nei tentativi di riconciliazione del secondogenito Harry. Sempre secondo The Telegraph, nella Casa Reale la mancanza di rapporti tra Carlo e il figlio è argomento di discussione. Si starebbe valutando se o quando padre e figlio potranno mai rivedersi.