Sentenza storica ultras Milan e Inter: oltre 90 anni di carcere ai capi curva

Il tribunale di Milano ha emesso oggi la sentenza di primo grado nel processo “Doppia Curva”, infliggendo oltre 90 anni di carcere totali ai principali esponenti delle curve ultras di Milan e Inter, accusati di reati che vanno dall'associazione a delinquere al tentato omicidio e al traffico di armi.

Andrea Beretta, ex leader della Curva Nord interista e ora collaboratore di giustizia, è stato condannato a 10 anni per l’omicidio dell’ultrà Antonio Bellocco e per associazione mafiosa. Stessa pena per Luca Lucci, ex capo della Curva Sud milanista, ritenuto mandante del tentato omicidio di Enzo Anghinelli.

Tra gli altri condannati figurano noti volti del tifo organizzato milanese, con pene tra i 2 e i 6 anni. La giudice ha inoltre riconosciuto un risarcimento provvisionale per Anghinelli e omologato alcuni patteggiamenti, incluso quello dell’imprenditore Gherardo Zaccagni, coinvolto nella gestione illecita dei parcheggi di San Siro.

Il processo rappresenta un duro colpo per il sistema delle curve milanesi, dove — secondo gli inquirenti — si intrecciavano affari, violenza e criminalità organizzata. Altri filoni dell’indagine sono ancora in corso.