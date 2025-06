Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 18 giugno: tutti i segni

Branko 18 giugno 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 18 giugno 2025.

Ariete

Atmosfera confidenziale. Molti progetti nella vostra testa sempre in azione, ma è necessario parlare con qualcuno di cui vi fidate, se avete dei dubbi sulle persone con cui dovete per forza collaborare. Luna ha iniziato a calare ieri sera, da un certo punto di vista possiamo dire che cala anche il sipario su un determinato periodo della vostra vita professionale. Ultimo quarto, fase pesante per la salute. Il futuro d'amore è già stato ben deciso e stabilito da Marte.

Toro

Solari. Ultimo quarto a favore del vostro segno, chiude oggi la fase invernale - primaverile della vostra attività professionale. Forse una conclusione simbolica, ma voi dovete già inventare qualcosa di nuovo per la prossima stagione, anche per l'autunno. È una buona regola per il Toro partire sempre e comunque da questioni economiche. In amore, giorni di arcobaleno e lunghe notti di passione. Gli incontri più emozionanti nascono in posti di mare, la città vi soffoca.

Gemelli

Le attività dirette con il pubblico vanno benissimo, siete sempre forti, il problema sono gli "altri", colleghi, collaboratori, superiori, imprenditori, segretari, avvocati, persone che detengono l'autorità. Errori di giudizio dovuti all'eccessiva sicurezza di sé, cautela anche nelle questioni di denaro, non è la Luna giusta per affari. Ombre create dall'ultimo quarto anche sopra il vostro domicilio. Così è la vita dei Gemelli, eternamente variabile. Ma qualcuno vi cerca ancora, in amore.

Cancro

D'ora in poi dovete fare attenzione alla dieta, evitate i grassi ed eccesso di dolci, Giove nel segno per un anno intero aumenterà l'appetito ma aumenta anche le occasioni di fortuna, che richiedono però mente fresca e fisico scattante. Ultimo quarto molto buono per affari, contatti con il lontano. Ma dove l'avete nascosto il cuore, questa primavera? Andate a cercarlo con questa Luna decisiva nel segno dei Pesci, lo troverete anche se è finito in fondo al mare. Sole: in Cancro tra 2 giorni.

Leone

Ultimo quarto, fase profondamente rinnovativa. Prima della fine di giugno sarete in una situazione professionale nuova, decisamente interessante, dovete prepararvi per il lungo transito di Mercurio in Leone ad iniziare dal 26. Ritornate a discutere in famiglia, possibilmente con calma, ma vi diciamo subito che sarà un'impresa. Però questo è un altro mercoledì da leoni, forte da ogni punto di vista, con proposte fuori dal normale. Trovate uno stimolo sexy più diretto e malizioso.

Vergine

Una breve pausa nelle questioni pratiche, almeno per quanto concerne le personali iniziative e imprese, guardatevi solo intorno e quando l'atmosfera sarà tranquilla prenderete le vostre decisioni. Così suggerisce l'astrologia, quando Luna ultimo quarto nasce in opposizione, difficilmente porta al traguardo sperato. Diciamolo pure che questa Luna nel doppio Pesci è ambigua, falsa, traditrice. Ma è buona per fare esami, nel matrimonio, lavoro, casa, visite mediche.

Bilancia

Dopo un periodo di silenzio, ritornano a farsi sentire gli influssi che toccano la sfera legale. Siete un segno che trova sempre qualcosa da spartire, dividere. Giove mette l'accento anche sulle divisioni, spartizioni, eredità. Forse è il caso di chiamare un avvocato, talvolta essere bravi avvocati di se stessi come lo siete voi, non è sufficiente. Nessuno può mettere in discussione la vostra capacità di amare, siete sempre protetti da Venere e Urano.

Scorpione

Non vale per tutti, ma è certo che l'odierno ultimo quarto di Luna in Pesci comincia a scrivere un nuovo capitolo. Anche in famiglia, l'influsso è talmente forte da irrompere anche nei rapporti di amicizia che diventano fondamentali per il presente e il futuro. Createvi una vostra riserva naturale, dove potranno accedere solo persone che vi assomigliano: persone libere, indipendenti, nemiche della retorica dilagante, razionali, taglienti. Ma con un cuore grande così!

Sagittario.

Nell'immediato ci sarà da lottare nel lavoro e in affari, lo farete apertamente spaventando la concorrenza. Oggi però Luna ultimo quarto rende molto difficile ottenere le risposte che cercate, quindi sarà meglio pensare al proprio benessere fisico e spirituale. Un giorno di vacanza, le stelle impegnano molto i genitori. Anche in amore apparite disorientati, domani sarete già in un'altra condizione. Palestre e piscine pubbliche da evitare, siete facili ai virus.

Capricorno

Luna ultimo quarto in Pesci forma un aspetto intelligente con Urano in Toro, magnifica idea di un nuovo progetto da realizzare in seguito insieme alle persone che non hanno mai fatto parte del vostro ambiente. Se uno deve rischiare, lo faccia con chi non l'ha mai deluso. Impostate progetti per il mese di luglio, ma senza ansia, e senza mai trascurare l'amore e la famiglia. Parenti stretti a rapporto. Notte di Luna calante, romantica misteriosa, passionale…

Acquario

Un taccuino pieno di impegni, fate benissimo a seguire più strade contemporaneamente perché in luglio Mercurio sarà in opposizione, soprattutto vi impegnerà con la famiglia, il coniuge, i figli, i parenti. Nuove entrate sottoforma di una nuova proposta, offerta, contratto. Firmate oggi sotto la Luna in Pesci, nei prossimi due giorni sarà ancora più forte in Ariete. Dopo lo stress di Venere in Toro, l'uomo ritorna a casa e trova Penelope e il suo cane.

Pesci

Amici miei, con Marte negativo non si scherza, specie quando viene innervosito dalla Luna, come succede con l'ultimo quarto nel vostro segno questa sera alle 18:20. Rilassatevi, qualcosa nasce spontaneamente, le vostre reazioni rischiano di essere esagerate, prudenza nel movimento fisico e con i macchinari. Utile invece una vostra piccola auto analisi, come in un film vedrete tutta la vostra vita dell'ultimo anno, ma ci sono anche immagini che risalgono indietro di 7 anni, come nelle fiabe.