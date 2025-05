Cerno: manuale del giovane antisemita

Tommaso Cerno 18 maggio 2025 a

Per capire cosa capiti davvero in Italia serve un breve dizionario che elimini dalla narrazione il politicamente corretto. E ridia alle parole il proprio antico significato. La rivolta sociale annunciata è teorizzata da Maurizio Landini si sta avverando. Si tratta di una operazione violenta che ha come scopo destabilizzare il Paese. Utilizza parole come studenti al posto di militanti, democratici al posto di anarchici, sionismo al posto di antisemitismo e palestinesi invece che filo-terroristi. Insomma in una specie di summa del politically correct un Paese dove la violenza in piazza per creare tensione è progettata dai partiti di opposizione e mascherata da protesta pacifica contro le violenze a Gaza la realtà è che bande criminali ben note si infiltrano in ogni manifestazione per fomentare odio contro lo Stato, il governo e gli ebrei. E così ci troviamo nella situazione in cui la censura viene da sinistra, ai festival non si può più parlare se non sei amico del Pd, in Europa selezionano i giornalisti per appartenenza ideologica. E chi studia davvero è un debosciato. E chi prova ad andare controcorrente è un fascista.