4 di sera, Senaldi smaschera il gioco di Trump: "Meloni l'unica a essere ascoltata"

Trattative internazionali tra Europa e Stati Uniti. Se ne parla durante la puntata di 4 di sera in onda il 29 aprile su Rete4. Ospite in studio Pietro Senaldi che ha messo in evidenza gli stretti rapporti tra Meloni e Trump e gli scenari futuri della politica internazionale.

"Nella storia recente la Meloni è stata l'unica premier che è stata ascoltata in qualche modo dalla Casa Bianca. E' chiaro che Trump è in difficoltà. E' come il pokerista che cambia quattro carte perché non ha in mano il gioco. Vogliamo nasconderci che l'America stava perdendo la guerra con la Cina e, nel lungo periodo, era destinata a perderla? E se non ribaltava il tavolo l'avrebbe persa. Probabilmente Trump non avrebbe pagato dazio perché la perderà tra 15-20 anni ma era una deriva inevitabile e qualcosa andava fatto. E se l'America perde la guerra con la Cina la perdiamo anche noi e anche quelli di sinistra".