4 di sera, Giovanni Sallusti disintegra Macron: "Imbucato come a una festa del liceo"

Durante i funerali di Papa Francesco, celebrati nella Basilica di San Pietro, è andato in scena un curioso episodio diplomatico che ha subito catturato l'attenzione dei media e dei social. Il protagonista è stato Emmanuel Macron, che avrebbe tentato di inserirsi nel faccia a faccia tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, salvo essere cortesemente escluso. Un gesto chiaro immortalato in un video diffuso da "La7" e rapidamente rilanciato sui social, in particolare su X (ex Twitter), dove la scena è diventata virale. Secondo la ricostruzione, all'inizio sembrava prevista la presenza di tre sedie, lasciando intendere un possibile incontro trilaterale. Poco prima dell'inizio del colloquio, però, una delle sedie è stata rimossa, confermando la volontà di mantenere l’incontro strettamente bilaterale tra Trump e Zelensky. Macron, avvicinatosi con disinvoltura, è stato bloccato da un gesto secco di Trump, che gli ha fatto capire che non era il caso di unirsi.

La dinamica è stata commentata da molti, tra cui il direttore di Radio Libertà, Giovanni Sallusti, che ha riassunto l'accaduto con una battuta che ha fatto il giro della rete: "Macron ha tentato di imbucarsi come se fosse alla festa del liceo." Nonostante l’imbarazzo, Macron avrebbe poi avuto modo di incontrare Zelensky separatamente, probabilmente nei Giardini Vaticani, come mostrano alcune immagini circolate nelle ore successive. La vicenda ha alimentato discussioni sui rapporti tra i leader occidentali, in un momento delicato per la gestione della crisi ucraina. Alcuni analisti leggono l’episodio come un segnale delle tensioni latenti all'interno del fronte europeo e atlantico, altri parlano semplicemente di una gaffe diplomatica dettata dalla pressione del contesto. L’incontro tra Trump e Zelensky, invece, è stato confermato ufficialmente: breve ma, secondo le fonti americane, produttivo. Si è discusso delle prospettive di pace in Ucraina e della volontà di mantenere aperti i canali di dialogo. Su X, l’episodio ha scatenato ironie e meme, trasformando ancora una volta la diplomazia internazionale in uno spettacolo commentato in tempo reale dal pubblico globale.