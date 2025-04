4 di Sera, Luttwak e il rapporto Meloni-Trump: “Italia vero alleato degli Usa”

Salvatore Martelli 19 aprile 2025 a

“C'è una strategia che spiega sia i dazi sia questa agitazione di alzarli e abbassarli e questa strategia è la reindustrializzazione degli Stati Uniti”: Edward Luttwak spiega Donald Trump e la sua filosofia dei dazi. Intercettato da 4 di Sera, il programma Mediaset su Rete 4, durante il viaggio di Giorgia Meloni alla Casa Bianca, l’economista e politologo analizza l’attuale situazione geopolitica. “C'è una strategia che spiega sia i dazi sia questa agitazione di alzarli e abbassarli. Questa strategia è la reindustrializzazione dei Stati Uniti – esordisce –. Questo vuol dire che tutte le città industriali che erano dovunque, come la città dove è nato il vicepresidente JD Vance, erano sostenute da tre fabbriche. Chiuse le tre fabbriche non c'è niente”.

In questa strategia, calza a pennello la mediazione di Giorgia Meloni: “Zero dazi funziona con l'Europa e Trump è molto disposto a firmarlo e a finirla perché il suo obiettivo è la Cina. È la Cina che lui vuole escludere”. Proprio la proposta del presidente del Consiglio italiano interesserebbe e non poco al presidente americano: “È una buona idea quella di eliminare tutti i dazi europei, tutti i limiti, tutti i vincoli e fare un mercato libero. Io sono convinto che i dazi americani entreranno in vigore, non so se in 90 giorni o in 110, ma saranno dazi contro tutto quello che viene direttamente o indirettamente dalla Cina”.

L’Europa può sperare dunque? “Non solo l'Europa, ma anche il Vietnam” – dice convinto Luttwak. Ed ancora più deciso sul rapporto tra Meloni e Trump con cui chiude la sua intervista: “Lei è venuta due volte per assicurare il Presidente Trump che con il governo Meloni, l'Italia sarà un vero alleato, non l'alleato che di lato ti spara dalle retrovie. È il vero alleato”.