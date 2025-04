4 di Sera, Matone indignata con la sinistra: "Papa Francesco strumentalizzato dalla banalità dell'opposizione"

23 aprile 2025 a

Simonetta Matone, deputata della Lega, è stata ospite della puntata del 23 aprile di 4 di Sera, il talk show di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio. L’ex magistrato è durissima nei confronti della sinistra per le parole pronunciate alla Camera in occasione della commemorazione in onore di Papa Francesco: “Papa Francesco è stato addirittura accusato dalla sinistra di non distinguere tra aggredito ed aggressore. Quindi se c'è qualcuno che strumentalizza è la banalità assoluta dell'opposizione. Io ho sentito dei discorsi di una banalità sconvolgente. Pensate che io ero molto agitata perché ero l'unico deputato, gli altri erano segretari di partito e capigruppo, a prendere la parola, ma mi sono così indignata per il discorso che mi aveva preceduto, che mi sono immediatamente calmata. Perché ho sentito tale e tanti corbellerie e strumentalizzazioni che ho detto ‘Vabbè adesso modestamente vorrei portare un po' di raziocinio all'interno di quest'aula’. Se c'è qualcuno che usa il Papa – ha tuonato Matone - è l'opposizione, che da questo Papa, ribadisco, si aspettava cose che non sono venute. E vorrei che loro rispondessero sull'aborto, sulla ‘frociaggine’ e sulla guerra”.