Dritto e rovescio, De Crescenzo: "La politica? Boccia mi fa scuola". Come reagisce Del Debbio

Rita De Crescenzo, l'influencer dell' "operazione Roccaraso" che è scesa in piazza con il Movimento 5 Stelle "per dire stop alle armi", non si tira indietro e, anzi, conferma la sua intenzione di scendere in politica. Ospite a Dritto e rovescio, il talk-show di politica e di attualità di Rete 4, De Crescenzo rilancia il progetto e ribadisce che vuole candidarsi: "Sì, sì", dice a Paolo Del Debbio. A quel punto il conduttore prova a capire meglio: "E con quale partito?". "È una sorpresa", replica l'influencer con 2 milioni di follower su TikTok, sorridendo e pronunciando una frase che, a suo dire, dovrebbe suonare come un indizio: "Avete visto che sto frequentando la signora Boccia (Maria Rosaria, ndr)? Ecco, lei mi sta facendo scuola", ammette. Il giornalista non si trattiene e commenta: "Oddio!".

Tra gli argomenti trattati nel corso della conversazione c'è, ovviamente, la scelta di De Crescenzo di partecipare alla piazza pacifista convocata da Giuseppe Conte a Roma. "Io sono andata come mamma, come donna e per dire stop alle armi", ammette l'influencer, che proprio intercettata nelle strade capitoline aveva anticipato l'intenzione di ricoprire un ruolo attivo in politica. "Condividevo questo messaggio", scandisce l'ospite in merito alla battaglia del leader dei pentastellati. Lo scambio di battute si è sposta sul reddito di cittadinanza, voluto dal governo di Conte. "Sì, lo ridarei. Non solo a Napoli, ma in tante altre città. Ci sono fame e cose da aggiustare...Magari negli ospedali", conclude.