Selvaggia Lucarelli, lo sfogo su Corona: "Ammonito per Fedez, io ignorata"

Ignorata dalle autorità che per Fedez si sono mosse a tempo record. È la denuncia di Selvaggia Lucarelli presa di mira da Fabrizio Corona con pesanti insulti nel suo spettacolo a teatro, a Milano. In un lungo post sui social la giornalista rivela che la "prima denuncia al soggetto", ossia nei confronti dell'ex agente fotografico, "è del gennaio 2024, ne sono seguite altre sei nell’indifferenza più totale della procura (neppure una conclusione delle indagini) . Sono stata SEMPRE in silenzio, subendo insulti, offese, minacce estese a mio figlio e al mio fidanzato oltre che velatamente anche a mio fratello. Ci sono sue telefonate ai miei datori di lavoro, falsità sul mio conto, di tutto. Due settimane fa (così anche il mio fidanzato) ho chiesto l’ammonimento per Corona AL QUESTORE perché non riuscivo più a gestire la situazione fisicamente e psicologicamente, facendo presente tramite il mio legale che Corona sarebbe andato a teatro a Milano per replicare uno spettacolo che già aveva fatto a Torino in cui mi aveva umiliata e che mi perseguitava ormai quotidianamente".

Quanto denunciato da Lucarelli, continua lo sfogo, è stato "tutto archiviato dopo DUE GIORNI. Il giorno stesso dell’archiviazione Corona ha fatto nuovi post insultanti su di me, poi è andato a teatro e è finita come avete visto", si legge nel post, "nel frattempo le mie querele per diffamazione sono lì ignorate da più di un anno".

Il rapper milanese invece ha ottenuto un provvedimento nei confronti di Corona. "Oggi leggo che Fedez che fino a un mese fa era suo carissimo amico e che gli ha consegnato volontariamente tutti i cavoli suoi, alla velocità della luce ha ottenuto l’ammonimento per Corona dal questore per atti persecutori. Dopo che tra l’altro ha dato a Corona dell’infame in un video, cosa che io mai ho fatto perché MAI HO RISPOSTO. Sempre muta, ingoiando me**a. Accidenti, un mese di inimicizia e ha ottenuto un provvedimento per atti persecutori (sulla base di pochissimi contenuti), quindi se Corona parla di lui ora può essere arrestato. Quindi niente più puntata di Falsissimo su Lucci e Fedez (che tempismo, doveva uscire a giorni)", si legge su social.

Lucarelli lamenta due pesi e due misure nell'adottare forme di tutela. "Io e la mia famiglia invece che da anni siamo perseguitati ci attacchiamo a quella cosa lì. Oggi- e lo dico con amarezza- penso a quante corsie ha la giustizia e a quante donne, davvero vessate o in pericolo, aspettano quell’ammonimento senza che arrivi mai. Perché è molto difficile da ottenere. Molto difficile, tranne che per alcuni considerati soggetti deboli (!), evidentemente", attacca la giornalista.