Tony Effe, "io stonato?": la replica clamorosa a Scanu. Poi la frecciata a Fedez

Nell’appuntamento di ieri sera di “Striscia la notizia”, Valerio Staffelli ha consegnato il noto Tapiro d’oro a Tony Effe, eletto “uomo dell’anno” nel settore moda, oltre che al centro del gossip per la sua storia con Giulia De Lellis, nonché protagonista del recente Festival di Sanremo. Ma il cantante non ha ricevuto il tapiro per nessuna di queste ragioni: il trapper è infatti finito di recente al centro di una polemica insieme a Valerio Scanu. Facciamo un passo indietro. Scanu aveva criticato la performance del rapper al Festival di Sanremo, sostenendo che Tony non sappia cantare e non sia intonato.

"Rappresentare San Marino con un brano che dice ‘Tutta l'Italia'? La stessa cosa vale per chi va a Sanremo e non sa cantare: in tanti. Secondo me il più emblematico – ma lo sa anche lui, non stiamo scoprendo la musica -, è Tony Effe. No, non per me, Tony Effe non è intonato per niente, io dico che non sa cantare ma credo che lo sappia anche lui”, aveva detto Scanu. Non contento, ha poi dato il suo parere sul brano in gara del rapper: “‘Damme na' mano', neanche la forza di uno strumento come l'autotune è riuscito a intonarla. Ma questo lo dico con il massimo della simpatia”, aveva concluso smorzando le forti dichiarazioni con ‘simpatia’. Inutile dire che Tony Effe ha replicato, ed anche con fermezza.

“Io lavoro tutti i giorni, a differenza di Valerio… Sono passati 15 anni da quando ha vinto Sanremo, cerchiamo di evolverci!”, ha esordito il rapper. In quell’occasione, è stato chiesto a Tony anche un commento circa la polemica sulla collana tolta a Sanremo: “Lo sappiamo tutti, Sanremo è politica”, ha esordito, “Ma di base mi sono divertito, a parte la stampa e quelli che cag*o il ca*o, tipo sto Valerio Scanu", ha continuato punzecchiando nuovamente il cantante. Che sia stato alla fine un merito, per Scanu, quello di aver criticato Tony Effe? A giudicare dal fatto che, grazie a questa ‘soap’, Tony ha ricevuto per la seconda volta il Tapiro d’oro, la risposta sembrerebbe. Staffelli, ricordando il recente dissing con Fedez, gli ha poi chiesto chi fosse più stonato tra lui e il rapper milanese e lui ha risposto: "A Sanremo penso io, ma nella vita sicuramente lui".