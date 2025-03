Selvaggia Lucarelli nel mirino di Fabrizio Corona, gli insulti choc. E scatta la lIte con Enrico Mentana

Salvatore Martelli 15 marzo 2025 a

a

a

Il ciclone “Gurulandia”-Fabrizio Corona provoca l’incidente diplomatico tra Selvaggia Lucarelli ed Enrico Mentana che però si risolve in un batter d’occhio. Pace fatta tra la giornalista e il direttore del TG La 7, ma prima un passo indietro: l’ormai ex paparazzo dei VIP ha presentato nei giorni scorsi il suo spettacolo sul palco del teatro Nazionale di Milano. Com’è andata? Una valanga di insulti ai personaggi dello spettacolo: Elodie, Gino Paoli, Achille Lauro in primis. Poi è stato il turno di Selvaggia Lucarelli, giornalista de Il Fatto Quotidiano, che è stata letteralmente ricoperta di insulti. L’imprenditore catanese ha infatti mimato un atto sessuale con la sagoma della scrittrice e poi si è lasciato andare a una serie di offese e illazioni anche nei confronti del compagno di Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli.

La "Trump Gaza" suggerita dall'IA e condivisa da Donald nel mirino di Mentana: "Vergognoso"

Com’era naturale, gli insulti a tutto spiano di Corona hanno scatenato un vespaio. La giornalista a caldo ha parlato di “aria tossica” nella sua newsletter. Lucarelli ha poi continuato a sfogarsi sui social, soprattutto per il modo in cui note testate giornalistiche hanno parlato di Gurulandia. Tra queste anche La7, rea di aver tessuto le lodi dello spettacolo e di Corona, secondo la giornalista.

Sondaggio Mentana, sinistra in tilt: Meloni continua a correre e il Pd...

Qui entra in scena Mentana. Lucarelli tagga il profilo ufficiale del TgLa7, condotto dal giornalista nonostante il video incriminato fosse stato pubblicato sul sito web del canale televisivo. Il direttore sul suo profilo Instagram personale interviene a gamba tesa: "Selvaggia Lucarelli invita il mio tg a vergognarsi per una vicenda della quale non si è mai occupato. Capisco lo stress, ma in questi casi almeno le scuse sarebbero doverose da parte sua". Non tarda la replica di Lucarelli: “Caro direttore, ho taggato il tg anziché La7. Bastava segnalarmelo e magari dirsi dispiaciuto perché il sito della 'sua' tv offre spazio a questo schifo, anziché fare il post parlando di mio 'stress' (perché si sa, noi donne siamo anche un po' isteriche".

"Sarebbe venuta con me alla Gintoneria". Corona imbarazza la Berlinguer

A questo punto il popolo social si aspettava che la lite durasse per giorni, ma i due hanno totalmente disatteso le aspettative e hanno chiarito in un batter d’occhio. A rivelarlo la stessa giornalista sempre mezzo social: “Io ed Enrico Mentana ci siamo sentiti al telefono e ci siamo chiariti. Ho taggato per errore il tg de La7 (era il sito), lui ha provato a contattarmi ma aveva un mio vecchio numero. È stato molto affettuoso e non ci sono strascichi di alcun tipo".