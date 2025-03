Corona torna all'assalto di Selvaggia Lucarelli: "Pagata un sacco di soldi e...". Ci si mette anche la Boccia

Marco Zonetti 15 marzo 2025 a

a

a

Non si placa la diatriba che vede protagonisti Fabrizio Corona e Selvaggia Lucarelli, dopo i pesanti attacchi del primo nei confronti della giornalista dal palco del Teatro Nazionale di Milano, dove l'ex paparazzo ha messo in scena il suo spettacolo Gurulandia. Tantissimi i messaggi di solidarietà pervenuti a Selvaggia anche da nomi noti, fra cui Salvo Sottile, Andrea Delogu, Simona Cavallari, Beatrice Borromeo. Oltre alla presa di distanza e le scuse da parte dello stesso Teatro Nazionale per le bestemmie e gli insulti e le volgarità di Corona denunciati da Selvaggia Lucarelli ai danni suoi e di molti altri vip, quali Gino Paoli, Elodie, Achille Lauro, Emis Killa e così via. Ma Corona non ha incassato il colpo e, prima, ha attaccato lo stesso Nazionale, accusandolo di aver taciuto sugli incassi del bar o sui 15mila euro raccolti per l'affitto del locale. «D'altronde» ha sottolineato l'ex paparazzo, «in questo paese affamato regna la paura (…) paura di affrontare la verità».

Lucarelli nel mirino di Corona, gli insulti choc. E scatta la lIte con Mentana

Poi, in altre stories su Instagram, se l'è presa con la trasmissione di Rai3 FarWest condotta da Salvo Sottile, che ieri ospitava proprio Selvaggia Lucarelli sul caso della gintoneria milanese. «Questo è un programma che costa un sacco di soldi ai contribuenti» ha tuonato Corona. «Salvo Sottile è pagato un sacco di soldi. La Lucarelli è pagata un sacco di soldi. E dovrebbe fare informazione (…) hanno annunciato uno speciale esclusivo su Lacerenza dove di esclusivo non c'è nulla». Dopodiché, Fabrizio ha accusato d'incoerenza Sottile pubblicando anche un audio privato che, a onor del vero, non smentisce affatto la solidarietà espressa pubblicamente dal conduttore di FarWest verso Selvaggia né dimostra alcuna incoerenza da parte sua. Corona ha altresì riesumato la vicenda che vide coinvolti la giornalista e il suo fidanzato Lorenzo Biagiarelli relativamente al caso della ristoratrice suicida, promettendo nuove rivelazioni. Anche qui però va detto subito che gli inquirenti negarono categoricamente che Lucarelli e Biagiarelli avessero la benché minima responsabilità di aver innescato una presunta «gogna social» ai danni della signora, come si era da principio ventilato.

Selvaggia Lucarelli spiazza tutti: "Ferragni? Ora provo empatia"

Parallelamente alle stamburate di Corona, ad attaccare Selvaggia è rispuntata persino Maria Rosaria Boccia. In un lungo post su Instagram, quest'ultima critica infatti la giornalista per aver a suo tempo segnalato che, nelle sue sortite a Montecitorio, [Boccia] portava degli occhiali con le telecamere incorporate, mettendola così «alla gogna». La bionda imprenditrice lamenta che Lucarelli l'accusò di aver portato le telecamere anche al Ministero della Cultura, facendo di lei «una spia». Maria Rosaria dimentica però di aggiungere che, grazie alla segnalazione di Lucarelli, fu poi raggiunta da un Daspo alla Camera dei Deputati, visto che portare telecamere nascoste all'interno di Montecitorio è comunque proibito dalla legge. Stasera, intanto, Selvaggia parteciperà con il suo Lorenzo a L'eredità – Viva L'amore, in onda su Rai1 con la conduzione di Marco Liorni. Corona, Boccia e chissà chi altri avranno qualcosa da ridire anche su questo? Probabile, visto che attaccare la giornalista del Fatto sembra essere diventato il mezzo più rapido per far parlare di sé.