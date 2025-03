Ascolti Tv, C'è posta per te batte L'Eredità speciale. De Martino superstar

Marco Zonetti 16 marzo 2025 a

Il sabato sera televisivo ha visto su Rai1 lo speciale di beneficenza L’Eredità – Viva l'Amore condotto da Marco Liorni, con una serie di coppie vip in gara: Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, vincitori della puntata; Simona Izzo e Ricky Tognazzi; Eleonora Daniele e Daniela Ferolla; Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli; Rossella Erra e il marito Attilio Russo; Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli. Il programma ha raggiunto il 15.3% di share pari a una media di 2.373.000 spettatori, mentre su Canale5, C’è posta per te di Maria De Filippi con ospiti Gianni Morandi e Il Volo ha conquistato il 30.6% pari a una media di 4.396.000 individui all’ascolto: ancora una volta programma più visto in prime time.

Su Rai2, il ritorno del telefilm F.B.I. con il primo episodio della settima stagione dal titolo Abbandonati, interpretato da Zeeko Zaki, Missy Peregrym e Jeremy Sisto, ha totalizzato il 4.0% e 742.000 spettatori. A seguire, la ripresa dello spin-off F.B.I. International con il primo episodio della quarta e ultima stagione intitolato Un leader, non un turista, interpretato da Jesse Lee Soffer, Carter Redwood e Christina Wolfe, ha catalizzato l'attenzione di 645.000 individui pari al 3.8%.

Su Rai3, Indovina chi viene a cena con Sabrina Giannini ha informato una media di 747.000 spettatori pari al 4.2% di share nella prima parte e il 3.6% con 577.000 nella seconda (presentazione: 710.000 - 3.8%).

Su Rete4, il film Banana Joe di Steno, con Bud Spencer, segna il 4.6% di share pari a una media di 780.000 spettatori.

Su Italia1, il film in prima visione televisiva Asterix & Obelix - Il regno di mezzo ha registrato il 5.6% pari a 955.000 appassionati.

Su La7, In altre parole con Massimo Gramellini ha radunato 1.028.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Tv8, Alessandro Borghese con i suoi 4 Ristoranti ha divertito 230.000 teste pari all'1.3%, e sul Nove Accordi & Disaccordi con Luca Sommi, Andrea Scanzi e la partecipazione di Marco Travaglio ha conquistato il 3.0% pari a una media di 478.000 spettatori.

In access prime time, Affari tuoi con Stefano De Martino sigla il 30.1% pari a una media di 5.707.000 spettatori, mentre su Canale5 Striscia la Notizia con Roberto Lipari e Sergio Friscia diverte una media di 2.937.000 affezionati pari al 15.5% di share (Striscia tra poco: 2.797.000 - 15.1%).

Per l’approfondimento, su Rai2, Tg2 Post segna il 2.6% pari a una media di 493.000 teste; su Rai3, Peter Gomez con La confessione raccoglie il 4.1% pari a una media di 767.000 (Finale: 3.5% - 673.000); e su Rete4, Roberto Poletti e Francesca Barra con 4 di sera Weekend siglano il 4.7% pari a una media di 868.000 nella prima parte e il 4.4% pari a 830.000 nella seconda.