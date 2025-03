Tesla, lezione di Crosetto ai Fratoiannez: "Stupido, surreale, pericoloso..."

Sullo stesso argomento: Il Paese della grande ammoina: sul riarmo i Verdi predicano a nostra saputa e votano a loro insaputa

Salvatore Martelli 15 marzo 2025 a

a

a

Guido Crosetto dà lezioni di stile a Nicola Fratoianni sul Tesla-Gate e gli da un consiglio non richiesto di cui far tesoro. Il ministro della difesa e cofondatore di Fratelli d’Italia è intervenuto infatti sul suo profilo X con un tweet sulla scivolosa vicenda in cui sono incappati il segretario di AVS e la moglie e deputata di Sinistra Italiana, Elisabetta Piccolotti. “Io non ho una Tesla. Non la comprerei mai. Perché non mi piace e per molti altri motivi – esordisce Crosetto – Ma non per la proprietà. Non giudico un prodotto chiedendomi cosa pensa l’azionista principale della società che lo produce”.

"Solo per gli altri": Soumahoro e Fratoianni, la Lega smaschera il moralismo della sinistra

Poi l’affondo: “Cosa vota Barilla? E Ferrero? Vale anche per i farmaci? O i treni? Ed i bisturi o i programmi informatici? – chiede sarcastico il ministro – Trovo stupido, surreale e pericoloso che si chieda conto a qualcuno o ci si senta in dovere di giustificare, un acquisto privato fatto con soldi propri”.

Piccolotti, l'ultima sulla Tesla: "Che macchina dovevo comprare?", e sul prezzo...

Il riferimento è alla polemica montata negli ultimi giorni. Per Crosetto infatti giustificarsi con compagni e intellighenzia di partito per l’acquisto dell’auto elettrica di Elon Musk è “stupido, surreale e pericoloso”. E che i Fratoiannez, come sono stati soprannominati, stiano facendo di tutto per ridimensionare la rivelazione de Il Foglio è fatto noto con Piccolotti che rilascia interviste a Il Corriere della Sera parlando persino di complotto.

Io non ho una Tesla.

Non la comprerei mai.

Perché non mi piace e per molti altri motivi.

Ma non per la proprietà.

Non giudico un prodotto chiedendomi cosa pensa l’azionista principale della società che lo produce.

Cosa vota Barilla?

E Ferrero?

Vale anche per i farmaci?

O i… — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) March 15, 2025

Infine, il consiglio non richiesto di Crosetto che tornerà sicuramente utile al duo di Alleanza Verdi e Sinistra: “E quindi penso che abbia sbagliato Fratoianni a rispondere a queste stupidaggini: si tenga la Testa della moglie, visto che le piace, e dica ciò che pensa dell’azionista, senza farsi problemi”. Semplice.