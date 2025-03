Piccolotti, acrobazie sulla Tesla: "Che macchina dovevo comprare?", e sul prezzo...

13 marzo 2025 a

a

a

La sinistra sbanda sulla Tesla. La macchina elettrica da 47mila euro prodotta dal cattivone Elon Musk e presa dalla coppia Nicola Fratoianni-Elisabetta Piccolotti prima che questi "diventasse nazista" rappresenta uno dei tanti esempi di doppia morale e pauperismo col portafoglio degli altri della sinistra. Piccolotti a Un giorno da pecora, su Radio Rai 1, si è prodotta in plastiche acrobazie per evitare gli strali che arrivano a lei e dal compagno anche a dalla galassia progressista. Nel programma radio replica all'accusa di "fighettismo" scagliata da Massimo Gramellini sul Corriere della Sera. "L'accusa di essere una fighetta, del fighettismo di sinistra, non mi sembra proprio completamente adeguata alla mia storia, il posto da dove vengo, alle mie relazioni sociali", si difende.

"Prima che Musk diventasse nazista": Fratoianni e Piccolotti, cortocircuito sulla Tesla

L'esponente dii Avs rivela di aver risposto direttamente a Gramellini: "L'ho chiamato. Gli ho chiesto quale macchina devo comprare, quale sia il barometro del fighettismo. Se diamo per scontato che le auto elettriche sono fighette, che averla sia da fighetti, stiamo dicendo che la transizione ecologica non riguarda i diritti delle prossime generazioni, invece li riguarda eccome".

Video su questo argomento Ramy, Cerno a valanga: ora questi soloni in Tesla chiederanno scusa ai carabinieri?

Tuttavia, molti fanno notare il prezzo della vettura e che i due hanno fatto spallucce a riguardo. "Non ho detto che la macchina costa poco - ha detto Piccolotti -, ho detto che costa meno delle altre con le stesse caratteristiche, 47mila euro non è poco". Viene da pensare che esistono auto elettriche più economiche, ma tant'è. L'ultima sparata è l'adesivo che ha messo sulla macchina che ha promesso di dare via: "Me lo ha regalato mia sorella per il mio compleanno, c'è scritto: 'Ho comprato questa Tesla prima che Musk diventasse pazzo'. È un adesivo che in America tutti gli americani, devastati dalle posizioni di Musk, stanno mettendo sulle Tesla".