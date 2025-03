Soumahoro e Fratoianni, la Lega smaschera il moralismo della sinistra: "Solo per gli altri"

13 marzo 2025 a

Da una parte Nicola Fratoianni, che si schiera apertamente contro Elon Musk "ma gira con la Tesla"; dall'altra Aboubakar Soumahoro, che "scappa con il suv senza assicurazione". Così la Lega, su X, sintetizza la vera natura di quella sinistra che, si potrebbe dire, "predica bene e razzola male". "Il solito moralismo della sinistra: vale solo per gli altri", si legge nel fotomontaggio pubblicato dal Carroccio sui social. Due episodi, quelli a cui il partito guidato da Matteo Salvini fa riferimento, che sono emersi nella giornata di ieri e che hanno alimentato il dibattito (e lo scontro) in rete per ore.

"Prima che Musk diventasse nazista": Fratoianni e Piccolotti, cortocircuito sulla Tesla

Il primo protagonista dell'intervento della Lega è il leader di Alleanza Verdi e Sinistra che, interrogato dal Foglio sulla macchina ideata da Musk con cui è stato spesso pizzicato in giro, ha masticato imbarazzo e ha scaricato sulla moglie Elisabetta Piccolotti. "La Tesla? Ma non è mia. È di mia moglie. Se vuole, chiami lei", ha risposto Fratoianni al giornalista che lo ha intercettato. "L'abbiamo presa col leasing quindi per ora non è possibile. Ma quando sarà, certo, ce ne libereremo. La venderemo", ha spiegato la deputata di Avs, tenendo a precisare di aver preso la macchina "prima che Musk diventasse un nazista".

Pure Soumahoro scivola sull'auto: "Senza assicurazione", e scappa da Striscia



Il deputato che è entrato con gli stivali sporchi di fango a Montecitorio Aboubakar Soumahoro, invece, è stato fermato dal Tg satirico di Canale 5, Striscia la Notizia, mentre circolava per le strade di Roma a bordo di un'automobile senza assicurazione. Moreno Morello ha braccato l'ex sindacalista per segnalargli che stava viaggiando con una copertura assicurativa scaduta lo scorso 14 febbraio. Piuttosto che rispondere, Soumahoro ha incassato la figuraccia ed è filato via.