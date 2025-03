Sondaggio Mentana, sinistra in tilt: Meloni continua a correre e il Pd...

10 marzo 2025 a

Il nuovo sondaggio SWG per TG La7 fotografa gli orientamenti di voto degli italiani. Fratelli d'Italia si conferma il primo partito con il 30,2%, in leggero aumento rispetto alla settimana precedente (+0,2%). Segue il Partito Democratico, che perde un decimale e scende al 22,4%. Crescita per il Movimento 5 Stelle, calo per Lega e Forza Italia. Il Movimento 5 Stelle registra un incremento significativo, salendo al 12,4% (+0,4%). Al contrario, Forza Italia e Lega mostrano una flessione: il partito guidato da Antonio Tajani scende al 9,2% (-0,2%), mentre la Lega perde 0,3 punti e si attesta all'8,0%. In calo anche Verdi e Sinistra, che passano dal 6,5% al 6,3% (-0,2%).

Vannacci e Rizzo terzo partito d'Italia. Il sondaggio scuote la politica

Tra le forze centriste, Azione registra un lieve incremento, passando dal 3,4% al 3,5% (+0,1%), mentre Italia Viva cala al 2,4% (-0,2%). +Europa cresce dello 0,2%, raggiungendo il 2,0%, mentre Noi Moderati rimane stabile all'1,0%. Le "Altre Liste" guadagnano lo 0,1% e si attestano al 2,6%. Un dato significativo riguarda la percentuale di chi non si esprime che sale al 32% (+1%), confermando un alto livello di incertezza tra gli elettori.