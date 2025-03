Selvaggia Lucarelli attacca Cristicchi: "A Sanremo ha giocato sull'ambiguità"

10 marzo 2025 a

Selvaggia Lucarelli contro Simone Cristicchi. Non si placa la polemica della giornalista contro il cantautore romano che si è classificato al quinto posto nell'ultimo Festival di Sanremo con "Quando sarai piccola". Il tema della polemica è l'ambiguità con cui il cantante ha parlato della malattia della madre.

"Ci ha messo tre settimane per dire che non era Alzheimer - ha tuonato la Lucarelli nelle story Instagram - In tutte le interviste ha giocato sull'ambiguità. Poteva dire: "Non ho scritto una canzone sull'Alzheimer anche perché non è la malattia di mia madre ma la malattia è un tema universale. E invece...".