Elly Schlein, il voto Ue è l'inizio della fine. Cerno: così è caduta nella trappola di Prodi

12 marzo 2025 a

a

a

Ci è caduta con tutte le scarpe Elly Schlein nella trappola del voto sulla difesa europea. Alla plenaria del Parlamento Ue sulla difesa la segretaria perde mezzo partito dal momento che solo 11 eurodeputati hanno seguito la sua indicazione di voto (astensione) mentre 10 dell’area riformista votano a favore di ReArmEU come proposto da S&D. Sembra sentire ancora la voce di Romano Prodi, che da giorni sottolinea come il piano di riarmo europeo sia "necessario". E nel Pd già si parla di un congresso per cambiare leader. Il tutto nel giorno in cui scoppia il caso della Tesla di Nicola Fratoianni ed Elisabetta Piccolotti, prezzo 47mila euro, che dopo essere stati "scoperti" hanno annunciato che la venderanno perché nel frattempo Elon Musk è diventato "nazista"...

Pd in tilt sulle armi, Elly "bombardata" da Prodi e Veltroni

"A me colpisce che Fratoianni l'unica cosa buona che aveva fatto, cioè comprare l'auto elettrica, l'unica cosa attinente a quello che dice, adesso la voglia vendere - osserva Tommaso Cerno nel corso del Tg 4 di mercoledì 12 marzo - perché l'immunità parlamentare la usa per i suoi e la contesta agli altri. E la violenza, quando è nella sua piazza va bene, quando sono gli altri allora sono fascisti... Insomma, l'unica cosa coerente con i verdi, con Bonelli, cioè l'auto elettrica, la vuole vendere. Quindi insomma non mi stupisce che dall'altra parte vogliano fare la difesa europa con i fiori", è la stoccata del direttore de Il Tempo.

Europa, Senaldi: "Come la sinistra, indietro rispetto all'attualità". E su Schlein...

Su Schlein, è chiaro che è caduta nella trappola di Prodi e che "si sia di fatto scavata il solco del congresso che presto sostituirà il segretario del Pd", spiega Cerno. "È evidente che come la Tesla per Fratoianni, la votazione di oggi era una trappola per la Schlein, preparata ad arte da un partito che non sa vincere le elezioni, ma a far fuori i segretari è il numero uno...".