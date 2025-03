Europa, Senaldi: "Come la sinistra, indietro rispetto all'attualità". E su Schlein...

12 marzo 2025 a

Da una parte il Parlamento europeo, che ha approvato oggi la risoluzione sul Libro bianco della difesa, che la Commissione europea presenterà la prossima settimana, contenente indicazioni sul futuro della difesa europea, tra cui il piano "ReArm Europe" presentato da Ursula von der Leyen; dall'altra gli Stati Uniti, che lavorano per portare Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin a sedersi allo stesso tavolo. Se ne è discusso a Tagadà, il talk-show di politica e di attualità che va in onda tutti i giorni su La7. Pietro Senaldi per esordire ha detto: "Se ci sarà una tregua, il merito sarà degli Stati Uniti. L'Europa oggi è come la sinistra sabato prossimo: è indietro rispetto all'attualità".

Il Parlamento europeo approva Rearm Europe: chi vota a favore

Il punto, secondo il condirettore di Libero, è proprio il fatto che la "risoluzione anti-statunitense" è stata votata "nel momento in cui gli Stati Uniti si stanno muovendo per una tregua". "Zelensky è d'accordo con gli Stati Uniti. Oggi l'Unione europea su questo mi è sembrata come la sinistra: fuori contesto. Ideologica e fuori contesto", ha continuato. Poi Senaldi è passato a commentare la linea del Partito Democratico e della sua segretaria Elly Schlein: "Insegue la sua idea del campo largo. Quindi deve seguire Grillo, non può entrare in polemica con i Cinque Stelle".

Video su questo argomento Via libera dall'Eurocamera al piano per il riarmo dell'Ue con 419 sì, 204 no e 46 astenuti

La segretaria del Pd, ha sottolineato, "è prigioniera di questo sogno utopistico del campo largo da una parte e dall'altra chiaramente c'è il suo sentiment. Non dico che non appartenga al Pd, ma quando è diventata segretario neanche era del Pd. Era del Pd da quindici giorni. E' più vicina a Fratoianni. A costo di essere fedele a se stessa e all'alleanza con Grillo, si sta giocando presso l'elettorato progressista moderato la credibilità come futura leader di governo", ha chiosato il giornalista.