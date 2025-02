4disera, l'affondo di Tommaso Cerno: "Nel terzo millennio sinistra in panchina"

Luca De Lellis 08 febbraio 2025 a

La debolezza geopolitica dell’Unione Europea, anche nell’ottica del rapporto di stretta collaborazione che il Premier Giorgia Meloni sta costruendo con i nuovi Stati Uniti repubblicani, è il vero macrotema dell’anno appena cominciato. Se ne parla anche durante la puntata di 4 di Sera edizione weekend, in onda su Rete 4 sotto la conduzione del duo inseparabile Roberto Poletti e Francesca Sbarra. In collegamento con lo studio - insieme a esponenti della sinistra come il deputato Dem Gianni Cuperlo e l’ideatore di Primavera Associazione Vincenzo Spadafora - c’è Tommaso Cerno, che ribatte colpo su colpo alle affermazioni dell’ex ministro per le Politiche giovanili e lo Sport nel Governo Conte II.

“Nel Novecento la sinistra ha vinto pienamente tutti i campionati, ma la vedo in panchina nel Terzo Millennio”, tuona il direttore de Il Tempo, che poi prosegue nella sua critica alla presunzione immotivata palesata da un’ideologia politica che in tutto l’Occidente non fa più breccia nei cuori della gente, poco prima evidenziata dalle parole colme di sdegno espresse da Spadafora in merito all’idea d’Europa proposta dai leader europei di estrema destra al vertice di Vox a Madrid. “Ormai sono 24 anni che sento dire che è la destra è regressione e che il popolo non capisce che quello lì è spettacolo. Ma – e qui Cerno attacca l’ipocrisia di Spadafora, ndr - stavi al governo con la Lega e ora sei qui a parlare male di Salvini, a me non frega nulla che sei qui a presentare il tuo nuovo progetto politico”. Il direttore de Il Tempo definisce la sinistra odierna come “brontolona”, e al contempo priva di idee su come cambiare le sorti del nostro Paese e dell’Europa.

Per poi passare alla questione della relazione di stima reciproca tra il Presidente del Consiglio Meloni e Donald Trump, ancor più rafforzata dalla scelta dell’Italia di non firmare le sanzioni espresse dalla Corte penale internazionale dell’Aia nei confronti degli Stati Uniti e di Israele. “Ho tirato un sospiro di sollievo quando l'Italia non ha partecipato a quella votazione”, ammette Cerno che continua nella sua analisi: “Quello che mi spaventa è che chi vuole avere il legame profondo con l'America oggi viene contestato, mentre quelli che vogliono averlo con l'Iran vanno in piazza a manifestare chiamandosi democratici con la Costituzione in mano, è questo che mi fa venire il voltastomaco”.

In ultima analisi, chiosa Cerno, “l’Italia era vista come il pericolo più grande con Meloni Premier, e invece abbiamo visto essere probabilmente il paese dove questo processo di mutazione della destra occidentale è più avanzato, dove un'alleanza tra popolari e conservatori esiste, è stabile e pur con mille problemi regge politicamente”.