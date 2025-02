4 di Sera, "i giudici non applicano la legge". Il risentimento di Fidanza sui migranti

01 febbraio 2025 a

L'europarlamentare di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza, capodelegazione del partito al Parlamento Ue, è stato ospite dell’edizione del 1 febbraio di 4 di Sera Weekend, il programma televisivo di Rete4 condotto da Francesca Barra e Roberto Poletti. L’esponente di FdI viene interpellato sulla questione migranti dopo che la motovedetta della Guardia Costiera con a bordo i 43 migranti provenienti dall’Albania è arrivata nel porto di Bari. Per tutti loro la Corte di Appello di Roma ha negato la convalida del trattenimento nel Cpr di Gjader in Albania. Queste le parole di Fidanza: “Non c’è alcuna certezza che queste persone abbiano il diritto all’asilo. Anzi, è stata analizzata la loro domanda di asilo politico ed è stata respinta. Quello che noi stiamo vedendo è che a seguito di un pronunciamento, l’ennesimo, della Corte del Tribunale di Roma, è stato sospeso in questo caso il trasferimento, il rimpatrio diciamo, nei loro paesi di origine, cioè Bangladesh ed Egitto, perché considerati non sicuri. Qui arrivo alla contestazione alla dottoressa Barra, noi crediamo che non si stia applicando la legge, non lo diciamo noi, lo dice la Cassazione, che recentemente ha ribadito una cosa molto chiara, che la lista degli Stati cosiddetti sicuri, dove possono essere rimpatriati i migranti irregolari che non hanno diritto all’accoglienza, è di competenza degli Stati nazionali”.