4 di Sera, Cruciani travolge la sinistra: "Almasri? Tutti hanno trattato con i criminali per sicurezza nazionale"

Si continua a discutere del caso Almasri e delle azioni del governo sulla vicenda nel corso della puntata del 7 febbraio di 4di sera, il talk show pre-serale di Rete4 con Paolo Del Debbio alla conduzione. Tra gli ospiti figura Giuseppe Cruciani, volto de La Zanzara, che fornisce la propria analisi su quanto accaduto: “Agli italiani interessa il fatto che ci sia un governo, e saranno loro poi a giudicare nelle urne, che si interessa della sicurezza di un Paese. Riportare un signore in Libia, seppur accusato di gravi delitti, il governo lo ha considerato evidentemente, al di là dei pasticci che sono stati fatti e delle dichiarazioni evidentemente contraddittorie che hanno fatto vari ministri, lo ha considerato una questione di interesse nazionale. Con gli zozzoni di tutto il mondo, con i criminali di tutto il mondo, o presunti tali, capi di Stato e non capi di Stato, pezzi del governo libico e pezzi di altri governi, hanno trattato tutti. Hanno trattato i signori dei 5 stelle quando erano al governo, hanno trattato nel Partito Democratico quando era al governo, tutti hanno trattato con Vladimir Putin, che era considerato un grande zozzone anche prima di aver invaso la Libia e l'Ucraina nel 2022. Per cui – chiosa Cruciani - stiamo parlando di cagnara, giustamente perché l'opposizione fa il suo mestiere, di cagnara su una cosa che hanno sempre fatto tutti”.