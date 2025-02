4disera, Gianluigi Paragone svela la trattativa di Trump: "Qual è l'emergenza"

03 febbraio 2025 a

Dazi commerciali, gli Stati Uniti e Trump si spostano sul piano della trattativa. Gli accordi con il Messico prevedono un congelamento dei dazi per un mese con il Messico. Anche di questo si parla durante la puntata di 4 di sera del 3 febbraio. In studio c'è Gianluigi Paragone che smaschera le reali intenzioni dell'amministrazione Trump.

"Trump sta giocando alla trattativa - ha detto Gianluigi Paragone - perché sa che ha oggi un'emergenza che è quella di piazzare più prodotto americano possibile in giro per il mondo. E lo farà anche con la Cina che non vuole e né Trump vuole una guerra commerciale che farebbe male a chiunque. L'Europa politicamente è debole, il coltello dalla parte del manico ce l'ha Trump".