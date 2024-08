Fedez-Ferragni e Morata-Campello, il dato a sorpresa: cosa succede ai loro follower

Gabriele Imperiale 28 agosto 2024 a

I social sanno essere imprevedibili e quando un amore finisce nessuno sa cosa succederà. Quando due vip e influencer si separano nella peggiore delle ipotesi si apre la fuga di follower dall’uno o dall’altro o da entrambi. Le statistiche dei post poi vanno a picco e le conseguenze sono imprevedibili. Nella migliore o, per meglio dire, più sorprendente gli ex coniugi invece ci guadagnano entrambi. La più nefaste delle infinite vie su cui si muovono i social ha investito in pieno Chiara Ferragni e Fedez, regina e re di Instagram che per anni hanno cavalcato la scena e goduto della fama raggiunta online. Tra il pandoro gate e annesse cause legali e la presunta rissa-aggressione del rapper con il personal trainer romano Cristiano Iovino, i due hanno visto diminuire in modo significativo la proprio fan base, mese dopo mese.

Con la separazione, poi, i Ferragnez hanno iniziato una lunga discesa che potrebbe ledere il loro dominio incontrastato sui social, oltre ad aver scritto la parola “fine” alla serie televisiva ispirata alla coppia e in onda su una nota piattaforma di streaming online. Gli effetti della rottura si vedono tutti e basta usare un’app come “not just analytics” per capire in quanti stiano lasciando i Ferragnez per migrare verso altri lidi.

Nell’ultimo mese, ad esempio, l’account di Chiara Ferragni ha perso circa 48mila utenti. Una perdita massima raggiunta di oltre 5000 follower e un solo acuto: il 17 agosto scorso con ben 5016 utenti che hanno iniziato a seguire l’influencer. Ma nonostante il recupero, la media rimane preoccupante: -1663 follower al giorno in media. Le interazioni dei post rimangono comunque buone ma i tempi d’oro sono ormai lontani.

A picco invece Fedez che in trenta giorni è passato da 14 milioni 223 mila follower a 14 milioni 165 mila. Un’emorragia più marcata rispetto all’ormai ex compagna di vita e che si riflette naturalmente sulla vita dell’account del rapper. Il 31 luglio è stato il giorno più nero per Fedez: oltre 8700 follower che hanno salutato il cantante milanese.

In controtendenza invece un’altra ex coppia che dalla separazione sta raccogliendo inaspettatamente maggiore visibilità rispetto al passato. Il calciatore spagnolo del Milan Alvaro Morata e l'influencer e fashion blogger italiana Alice Campello stanno infatti vivendo una nuova alba dei loro profili Instagram. Entrambi gli account dell’ex coppia, infatti, crescono a suon di migliaia di nuovi seguaci. Il 12 agosto scorso, giorno dell’annuncio della rottura tra i due, è stato il più florido per numero di nuovi fan per entrambi. Alvaro Morata - che contava già oltre 22 milioni di follower – proprio nel giorno più doloroso della sua vita sentimentale ha visto un aumento di quasi 36mila seguaci. Alice Campello (oltre 3 milioni di follower) ha invece visto oltre 38mila nuove persone approdare sul proprio profilo.

Una crescita costante e importante per entrambi gli account: in media Campello ha guadagnato 4680 fan in più al giorno, mentre Morata – complice anche il suo contemporaneo approdo al Milan – 4309 follower. Una crescita che qualsiasi tra gli influencer italiani e non, vorrebbe vedere sul proprio profilo.