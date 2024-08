Alice Campello, spunta "l'errore di comunicazione" e difende Alvaro Morata

Alice Antico 13 agosto 2024 a

La crisi tra Alvaro Morata e Alice Campello è piombata inaspettatamente come un fulmine a ciel sereno ed ha lasciato tutti sotto shock. Campello, classe 1995, è una nota un'influencer e imprenditrice digitale, sposata da 7 anni con il giocatore del Milan, classe 1992, da cui ha avuto 4 figli. Sono stati considerati per anni una delle coppie più belle ed affiatate d'Italia, fino alla dichiarazione ufficiale della loro rottura. Sono stati proprio i due ex coniugi a parlare della "dolorosa separazione" attraverso i loro rispettivi profili Ig, con l’obiettivo di non essere preceduti dalla stampa e soprattutto di non generare incomprensioni e malcontento tra i fan. In realtà, questa mossa non è stata sufficiente al raggiungimento dell’obiettivo e, anzi, ha generato l’effetto contrario: l’ira di molti utenti del web, che si sono sentiti presi in giro, seguita poi dalle dure parole di Fabrizio Corona nei confronti della situazione.

L'ira delle follower di Campello: "Quanta falsità". Altro caso Ferragni?

Interessante, tuttavia, parlare del grave errore di comunicazione da parte della ex coppia, che richiamerebbe quasi quello di Chiara Ferragni. É stata la stessa Alice Campello ad ammetterlo, ieri notte, tornando sull’argomento: “Tutto l'amore che avete visto è vero e esiste ancora ma in questo momento avevamo bisogno di distanza e purtroppo stupidamente (e con molta immaturità) lo abbiamo detto prima del dovuto”. Chissà se, anche in questo caso, la coppia verrà severamente condannata alla gogna mediatica.

"Corona a gamba tesa su Morata-Campello: "Presa per il c...", il vero motivo

Ma c’è dell’altro. La Campello ha lasciato anche intendere una speranza di ritorno per la coppia. Che si tratti quindi solo di una crisi passeggera? "Non mi stancherò di ripetere e giurare su tutto quello che ho che non esiste nessuna mancanza di rispetto né nessuna terza persona. Ci sono dinamiche nostre che rimarranno tali che ci hanno consumato (depressioni importanti, momenti di tensione forte dell'Europeo e i giornali, milioni di situazioni personali)” - ha esordito su Ig. Alice è tornata sull’argomento volontariamente per difendere l’ex marito dalle accuse di tradimento: “Se ci fossero terze persone non ci metterei la faccia così tante volte e non parlerei mai così di lui”, ha infatti dichiarato. "Non si merita tutte le schifezze che si stanno dicendo. Basta dire cazz... senza nessuna prova”, ha concluso. E adesso? Tutto può ancora succedere.