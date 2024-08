Alvaro Morata e Alice Campello ai ferri corti: "Non voleva trasferirsi" "Non è vero"

Alice Antico 23 agosto 2024 a

a

a

Tra Alice Campello e Alvaro Morata la situazione si fa sempre più critica e rancorosa. L’amore eterno sembra avere lasciato il posto a scambi di veleni. Infatti, dopo l'annuncio della separazione, che ha mandato in tilt milioni e milioni di fan, i due ex coniugi continuano a mandare messaggi discordanti sui social e si smentiscono a vicenda sui motivi della loro rottura. L'ultimo controverso botta e risposta è quello legato alle dichiarazioni rilasciate dal calciatore rossonero alla tv spagnola “De Corazòn".

"Due interventi alla retina": Mara Venier fa preoccupare i fan. Cos'è successo

In quell’occasione, Morata ha parlato del suo nuovo ingaggio professionale con il Milan e del trasferimento a Milano che, a detta sua, non sarebbe stato gradito dall'ex moglie. Per tutta risposta l'influencer ha smentito con rabbia l’ex marito su Instagram. "Alice voleva restare in Spagna e non voleva un altro trasloco. Nonostante visioni discordanti, il nostro rapporto resta ottimo per il benessere dei nostri quattro figli. Non ci sarà alcun ripensamento", ha dichiarato Morata durante l’intervista.

"Pupino in arrivo?": Totti e Bocchi, aria di novità e voci impazzite

Alice Campello, di conseguenza, ha commentato il post Instagram della rivista “Chi”- che riportava le dichiarazioni di Morata - con tono evidentemente seccato. "Non è vero", ha scritto l'influencer smentendo l'ex compagno e, ancora una volta, alimentando i dubbi sui veri motivi della rottura.